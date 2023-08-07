В регионе миграционная убыль снизилась в 3,2 раза
В Саратовской области, по данным статистики, за пять месяцев этого года миграционная убыль по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилась на 3513 человек, или в 3,2 раза, сообщили сегодня в областном минтруде. Если за пять месяцев 2022 года миграционная убыль составляла 5185 человек, то в 2023 году – 1672 человека, отметили чиновники.
Как отметили в министерстве труда и социальной защиты области, наиболее распространенными причинами миграции продолжают оставаться смена места жительства по личным и семейным обстоятельствам, приобретение жилья в другом регионе, переезд в связи с учебой и работой.
Одним из маркеров, отражающих экономическую ситуацию в регионе и влияющих на его привлекательность, является ситуация на рынке труда. В настоящее время уровень официальной безработицы составляет 0,5%, по этому показателю область занимает четвертое место в ПФО.
«Сегодня работодатели испытывают потребность в рабочих и инженерных кадрах, что свидетельствует о достаточно стабильной работе промышленных предприятий. На Всероссийской ярмарке трудоустройства были представлены такие вакансии, в том числе от предприятий ОПК. По итогам только регионального этапа работу нашли порядка тысячи жителей региона. Областной центр занятости постоянно взаимодействует с работодателями по вопросам подбора персонала. Работники предприятий могут пройти профессиональное обучение благодаря нацпроекту Президента Владимира Путина «Демография». В программе переобучения до конца года примут участие порядка 1000 работников промышленных предприятий», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.