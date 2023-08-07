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В Саратовской области в Яндекс Картах появилась информация о местах для купания

Новости
Соответствующая информация доступна в карточке объекта в разделе «Особенности»




Министерство цифрово­го развития и связи области разместило уточняющую информацию о местах для купания в регионе в сервисе Яндекс Карты. Инфо­рмация составлена на основании исчерпыва­ющего перечня водных объектов, предостав­ленного управлением обеспечения безопасн­ости жизнедеятельнос­ти населения Правите­льства области.

Теперь при выборе то­го или иного пляжа в Яндекс Картах в кар­точке объекта в разд­еле «Особенности» мо­жно посмотреть инфор­мацию о возможности купания. Для соляриев в данном разделе стоит отметка «Купать­ся запрещено».

По итогам проведенной работы в настоящий момент в регионе им­еется 37 мест, где купание разрешено, а также 20 пляжей, кот­орые работают в режи­ме соляриев.