В Саратовской области в Яндекс Картах появилась информация о местах для купания
Соответствующая информация доступна в карточке объекта в разделе «Особенности»
Министерство цифрового развития и связи области разместило уточняющую информацию о местах для купания в регионе в сервисе Яндекс Карты. Информация составлена на основании исчерпывающего перечня водных объектов, предоставленного управлением обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области.
Теперь при выборе того или иного пляжа в Яндекс Картах в карточке объекта в разделе «Особенности» можно посмотреть информацию о возможности купания. Для соляриев в данном разделе стоит отметка «Купаться запрещено».
По итогам проведенной работы в настоящий момент в регионе имеется 37 мест, где купание разрешено, а также 20 пляжей, которые работают в режиме соляриев.
Министерство цифрового развития и связи области разместило уточняющую информацию о местах для купания в регионе в сервисе Яндекс Карты. Информация составлена на основании исчерпывающего перечня водных объектов, предоставленного управлением обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области.
Теперь при выборе того или иного пляжа в Яндекс Картах в карточке объекта в разделе «Особенности» можно посмотреть информацию о возможности купания. Для соляриев в данном разделе стоит отметка «Купаться запрещено».
По итогам проведенной работы в настоящий момент в регионе имеется 37 мест, где купание разрешено, а также 20 пляжей, которые работают в режиме соляриев.