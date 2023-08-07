В МГУ пройдет летняя школа для молодых учителей

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Школа станет площадкой для построения профессиональных отношений в кругу педагогического сообщества региона, осмысления современных педагогических технологий и внедрения их в образовательный процесс. Участники узнают об особенностях профессии учителя, социального педагога, школьного психолога, поговорят об увлечениях современных школьников, границах и вызовах цифровизации.Направления школы будут посвящены работе учителей нового поколения. В день открытия педагоги обсудят темы «“Педсоветы” молодому учителю: три слагаемых профессионального успеха» и «Инклюзивная компетентность учителя».На протяжении летнего интенсива участники рассмотрят актуальные аспекты школьного образования (от речевого этикета до цифровизации), поделятся лучшими педагогическими практиками. Слушатели посетят консультации, интерактивные практикумы, семинары и деловую игру «Мы знаем, мы умеем, мы учим?», а также подготовят групповые проекты. По завершении школы участники получат удостоверения о повышении квалификации Института дополнительного профессионального образования СГУ.Летняя школа для молодых учителей «Учитель – урок – ученик: вековые традиции и новые смыслы» – часть стратегического проекта «Университет как центр непрерывного образования учителя в контексте социальных практик ХХI века ("Учитель в образовательной парадигме")», куратором которого является руководитель приоритетных проектов и программ профессор Е.Г. Елина. Проект входит в программу государственной поддержки и развития университетов «Приоритет 2030».