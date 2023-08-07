В Радищевском музее пройдет выставка «Здесь нет никого, кроме нас», памяти саратовского художника Дмитрия Романенко

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Дмитрий Геннадьевич Романенко родился в Саратове в 1965 году, окончил Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова. Работал художником-оформителем на различных предприятиях города, декоратором на телевидение, в керамической мастерской Андрея Челобанова. Активно занимался живописью, свободно играя со стилями, мастерски проявив себя практически во всех жанрах. Участвовал в групповых выставках и знаковых художественных акциях.Трагически погиб в возрасте 37 лет.Впервые широкому зрителю будут представлены больше 60 живописных и графических работ художника и тончайшие керамические изделия из частных коллекций Саратова и Москва.