Саратовская лицеистка стала лауреатом 1 степени Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников»
Конкурс приурочен к Году педагога и наставника. Отборочные туры конкурса прошли в 76 регионах России, в которых приняли участие более 1,5 тысяч работ художников в возрасте от 5 до 23 лет.
Марина Киселёва, обучающаяся Музыкально- эстетического лицея имени А.Г. Шнитке стала лауреатом 1 степени в номинации «Портрет» Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведения молодых художников».
Для Марины этот год значимый – она стала серебряной медалисткой XXII молодежных Дельфийских игр России, лауреатом Всероссийской выставки-конкурса.
Первая экспозиция лучших работ, отобранных по результатам конкурса, откроется 10 августа в залах Новой Третьяковки на Крымском валу в рамках II Международного Детского культурного форума.
Лучшие работы также можно будет увидеть в Государственном Кремлевском дворце в рамках всероссийской учительской недели в октябре.
Марина Киселёва, обучающаяся Музыкально- эстетического лицея имени А.Г. Шнитке стала лауреатом 1 степени в номинации «Портрет» Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведения молодых художников».
Для Марины этот год значимый – она стала серебряной медалисткой XXII молодежных Дельфийских игр России, лауреатом Всероссийской выставки-конкурса.
Первая экспозиция лучших работ, отобранных по результатам конкурса, откроется 10 августа в залах Новой Третьяковки на Крымском валу в рамках II Международного Детского культурного форума.
Лучшие работы также можно будет увидеть в Государственном Кремлевском дворце в рамках всероссийской учительской недели в октябре.