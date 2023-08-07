Саратовская лицеистка стала лауреатом 1 степени Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников»

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Марина Киселёва, обучающаяся Музыкально- эстетического лицея имени А.Г. Шнитке стала лауреатом 1 степени в номинации «Портрет» Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведения молодых художников».Для Марины этот год значимый – она стала серебряной медалисткой XXII молодежных Дельфийских игр России, лауреатом Всероссийской выставки-конкурса.Первая экспозиция лучших работ, отобранных по результатам конкурса, откроется 10 августа в залах Новой Третьяковки на Крымском валу в рамках II Международного Детского культурного форума.Лучшие работы также можно будет увидеть в Государственном Кремлевском дворце в рамках всероссийской учительской недели в октябре.