7 августа 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
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17:02 | 07 августа
В музее истории специальной военной операции проводятся экскурсии
16:01 | 07 августа
В Саратовской области в Яндекс Картах появилась информация о местах для купания
15:03 | 07 августа
В МГУ пройдет летняя школа для молодых учителей
14:03 | 07 августа
В Радищевском музее пройдет выставка «Здесь нет никого, кроме нас», памяти саратовского художника Дмитрия Романенко
13:00 | 07 августа
Саратовская лицеистка стала лауреатом 1 степени Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников»
13:00 | 07 августа
Саратовская лицеистка стала лауреатом 1 степени Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников»
12:02 | 07 августа
Саратовцев приглашают отпраздновать день рождения ВДНХ - главной выставки страны
11:30 | 07 августа
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Саратовская область занимает второе место по количеству зрителей отечественных фильмов
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Саратовцев приглашают отпраздновать день рождения ВДНХ - главной выставки страны

Новости
ВДНХ — это визитная карточка Москвы, масштабное многофункциональное пространство, которому нет аналогов в мире. Здесь на одной территории в 325 гектаров разместились исторические павильоны, современные музейно-выставочные пространства, зеленые зоны и объекты ландшафтного искусства. На выставке есть все для качественного семейного, культурного, спортивного и интеллектуального досуга.
Саратовцев приглашают отпраздновать день рождения ВДНХ - главной выставки страны




С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на центральных площадках ВДНХ пройдет Международная выставка-форум «Россия». На ней будут представлены важнейшие достижения разных регионов страны.

Участие в выставке примет и Саратовская область, где продемонстрирует свои успехи в сферах экономики, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта, науки, культуры и туризма. День Саратовской области в рамах выставки состоится 6 декабря 2023 года.

В эти выходные, 5 и 6 августа, на главной выставке страны пройдет праздничная программа, посвященная 84-ой годовщине открытия. Для гостей подготовили насыщенную программу, в которой переплетаются прошлое, настоящее и будущее выставки — исторические события, события дня сегодняшнего и футуристические мечты.

Более подробно о праздничных мероприятиях можно узнать по ссылке https://vdnh.ru/specials/birthday/