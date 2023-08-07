Саратовцев приглашают отпраздновать день рождения ВДНХ - главной выставки страны
ВДНХ — это визитная карточка Москвы, масштабное многофункциональное пространство, которому нет аналогов в мире. Здесь на одной территории в 325 гектаров разместились исторические павильоны, современные музейно-выставочные пространства, зеленые зоны и объекты ландшафтного искусства. На выставке есть все для качественного семейного, культурного, спортивного и интеллектуального досуга.
С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на центральных площадках ВДНХ пройдет Международная выставка-форум «Россия». На ней будут представлены важнейшие достижения разных регионов страны.
Участие в выставке примет и Саратовская область, где продемонстрирует свои успехи в сферах экономики, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта, науки, культуры и туризма. День Саратовской области в рамах выставки состоится 6 декабря 2023 года.
В эти выходные, 5 и 6 августа, на главной выставке страны пройдет праздничная программа, посвященная 84-ой годовщине открытия. Для гостей подготовили насыщенную программу, в которой переплетаются прошлое, настоящее и будущее выставки — исторические события, события дня сегодняшнего и футуристические мечты.
Более подробно о праздничных мероприятиях можно узнать по ссылке https://vdnh.ru/specials/birthday/
С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на центральных площадках ВДНХ пройдет Международная выставка-форум «Россия». На ней будут представлены важнейшие достижения разных регионов страны.
Участие в выставке примет и Саратовская область, где продемонстрирует свои успехи в сферах экономики, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта, науки, культуры и туризма. День Саратовской области в рамах выставки состоится 6 декабря 2023 года.
В эти выходные, 5 и 6 августа, на главной выставке страны пройдет праздничная программа, посвященная 84-ой годовщине открытия. Для гостей подготовили насыщенную программу, в которой переплетаются прошлое, настоящее и будущее выставки — исторические события, события дня сегодняшнего и футуристические мечты.
Более подробно о праздничных мероприятиях можно узнать по ссылке https://vdnh.ru/specials/birthday/