Саратовцев приглашают отпраздновать день рождения ВДНХ - главной выставки страны

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С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на центральных площадках ВДНХ пройдет Международная выставка-форум «Россия». На ней будут представлены важнейшие достижения разных регионов страны.Участие в выставке примет и Саратовская область, где продемонстрирует свои успехи в сферах экономики, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта, науки, культуры и туризма. День Саратовской области в рамах выставки состоится 6 декабря 2023 года.В эти выходные, 5 и 6 августа, на главной выставке страны пройдет праздничная программа, посвященная 84-ой годовщине открытия. Для гостей подготовили насыщенную программу, в которой переплетаются прошлое, настоящее и будущее выставки — исторические события, события дня сегодняшнего и футуристические мечты.Более подробно о праздничных мероприятиях можно узнать по ссылке https://vdnh.ru/specials/birthday/