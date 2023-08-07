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В музее истории специальной военной операции проводятся экскурсии

Новости
28 июля в Саратове был открыт один из первых в стране музей истории специальной военной операции. В основе экспозиции — предметы, привезенные волонтерами общественных организаций Саратова и области, постоянно выезжающими на территорию Донбасса с гуманитарной помощью, а также материалы из семейных архивов военнослужащих.

В музее истории специальной военной операции проводятся экскурсии

За первую неделю работы проведено 11 экскурсий для студентов, пенсионеров, школьников с родителями, депутатов, родственников участников СВО. Во время экскурсий гости музея знакомятся с исторической правдой, узнают о мужестве и героизме уроженцев Саратовской области в ходе проведения специальной военной операции.

В центральной части экспозиции размещен Знак Губернатора Саратовской области «За мужество и отвагу», учрежденный в 2022 году. Эта региональная награда вручается жителям нашей области, проявившим самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

С момента начала специальной военной операции представители Саратовской области постоянно выезжают на территорию ЛНР и ДНР с гуманитарным грузом, подарками ополченцам, военнослужащим, жителям вновь присоединенных территорий. Экспозиция музея СВО дополнена образцами такой продукции.

«В настоящий момент представлены не все имеющиеся экспонаты – в новом музее планируется организовывать временные тематические экспозиции, есть место и для проведения лекций», — подчеркнул Дмитрий Кубанкин, директор Исторического парка «Россия — моя история», филиалом которого стал музей спецоперации.

Музей истории специальной военной операции (Музей СВО) расположен по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 94.

График работы:
понедельник – выходной
вторник – пятница: 10:00 – 18:00
суббота: 10:00 – 19:00
воскресенье: 11:00 – 20:00
Последний вторник месяца – санитарный день. Запись на экскурсии по тел. 69-50-34.