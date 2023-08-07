Саратовская область занимает второе место по количеству зрителей отечественных фильмов

просмотров: 110

Позиции области улучшились и в общем рейтинге посещаемости модернизированных кинозалов: регион поднялся на 4 место в ПФО и расположился вслед за Республикой Башкортостан, Оренбургской областью и Республикой Татарстан. В июле самыми активными стали зрители кинотеатра «Современник» (г. Петровск), кинотеатра «Родина» (г. Аткарск) и кинотеатра «Мир» (г. Аркадак).Модернизированные кинозалы – это эпицентры культурной жизни малых городов и отдаленных сел. Неслучайно Саратовская область улучшает свои позиции среди регионов Приволжья по посещаемости модернизированных кинозалов.«До конца 2023 года в регионе появятся более 600 новых зрительских мест. В рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, модернизированные кинозалы откроются в р.п. Новые Бурасы и в ЗАТО Светлый. На каждый из них из федерального бюджета выделено по 9 млн руб. Таким образом, общее число зрительских мест в модернизированных кинозалах региона достигнет около 6,5 тысяч», - отметила министр культуры Наталия Щелканова.