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Профессионалитет: в Энгельсском промышленно-экономическом колледже проводят профориентационное тестирование

Новости

В Энгельсском промышленно-экономическом колледже перед подачей заявления на выбранную специальность у абитуриентов есть возможность пройти профориентационное тестирование, которое проводят сотрудники приемной комиссии совместно с педагогом-психологом и амбассадорами Профессионалитета. Пройти тестирование возможно как абитуриенту, так и его родителям.
Профессионалитет: в Энгельсском промышленно-экономическом колледже проводят профориентационное тестирование


Таким образом при сдаче документов будущий студент может определить, насколько он склонен к той или иной профессии. Профориентационный тест направлен на выявление профессиональных интересов и способностей, позволяет определить сильные стороны и узнать какие профессии подойдут поступающим.

Родители отмечают, какие интересы и успехи, с их точки зрения, присутствуют у ребенка, а поступающие проходят тестирование по методикам: карта интересов, определение направленности личности: человек – техника, человек- человек и прочие.

По результатам тестирования определяется цикл профессий: экономический или технический. Внутри каждого цикла имеется ряд профессий, которые наиболее полно соответствуют природным склонностям подростков.

«Так как реализация любой профессии возможна в различном социальном окружении, то определяются и конкурентные преимущества, такие как "операционалист", то есть четко следует инструкциям, "тактик" - путь к достижению цели выбирает сам, "стратег" - умеет оптимально организовать других людей. В зависимости от этого определяется будущий управленческий потенциал, личностная траектория развития, конкурентные преимущества, индивидуальный подбор кружков и спецкурсов для каждого студента»,- рассказала педагог-психолог Энгельсского промышленно-экономического колледжа Елена Кузнецова.