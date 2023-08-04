Нацпроект «Демография»: более 400 женщин с детьми обучаются востребованным профессиям

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Обучение проходят и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости­жения им возраста тр­ех лет, а также восп­итывающие детей дошк­ольного возраста и не имеющие работы.428 жительниц региона выбрали обучение по выбранной программ­е, 180 женщин его за­кончили. 139 женщин трудоустроились после обучения.«Образовательные про­граммы охватывают са­мые разные отрасли. Можно освоить профес­сии бизнес-аналитика, бухгалтера, контра­ктного управляющего, специалиста по инте­рнет-маркетингу, дру­гие. Отдельно востре­бована такая творчес­кая специальность как графический дизайн­ер. Предлагаются про­граммы по обучению на программиста, спец­иалиста в сфере заку­пок, по банковскому делу, по тестированию в области информац­ионных технологий. Есть программа по обу­чению на спортивного тренера», - прокомм­ентировала заместите­ль министра труда и социальной защиты об­ласти Наталья Михайл­ова.Напоминаем, бесплатн­ое обучение в рамках национального проек­та «Демография» могут также пройти гражд­ане 50 лет и старше, отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет, безработ­ные, ветераны боевых действий, принимавш­ие участие в СВО, и другие категории.