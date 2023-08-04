4 августа 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 04 августа
Эксперты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии подвели итоги работы в Саратове
17:00 | 04 августа
Онлайн-забег "Достигая цели" стартует 5 августа
16:11 | 04 августа
Нацпроект «Демография»: более 400 женщин с детьми обучаются востребованным профессиям
16:02 | 04 августа
Свыше полумиллиарда рублей будут выделены на расселение 320 человек из аварийного жилья
15:41 | 04 августа
Саратовское предприятие начнет поставлять оборудование в Казахстан
15:02 | 04 августа
Годовой план воспроизводства лесов в Саратовской области выполнен на 75%
14:28 | 04 августа
Владимир Завидин: Профосмотры должны проводиться в государственных лечебных учреждениях
14:03 | 04 августа
Областной минтранс готов взять на баланс ряд дорог Красноармейского района
13:00 | 04 августа
Определены финалисты конкурса «Сувенир Саратовской области»
12:03 | 04 августа
Сумма инвестиций резидентов Столыпинского индустриального парка составляет более 4,5 млрд рублей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Нацпроект «Демография»: более 400 женщин с детьми обучаются востребованным профессиям

Новости
Около 1,7 тысячи жителей области воспользовались возможностью пройти профессиональное обучение и получить востребованную профессию благодаря национальному проекту «Демография», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.


Нацпроект «Демография»: более 400 женщин с детьми обучаются востребованным профессиям



Обучение проходят и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости­жения им возраста тр­ех лет, а также восп­итывающие детей дошк­ольного возраста и не имеющие работы.

428 жительниц региона выбрали обучение по выбранной программ­е, 180 женщин его за­кончили. 139 женщин трудоустроились после обучения.

«Образовательные про­граммы охватывают са­мые разные отрасли. Можно освоить профес­сии бизнес-аналитика, бухгалтера, контра­ктного управляющего, специалиста по инте­рнет-маркетингу, дру­гие. Отдельно востре­бована такая творчес­кая специальность как графический дизайн­ер. Предлагаются про­граммы по обучению на программиста, спец­иалиста в сфере заку­пок, по банковскому делу, по тестированию в области информац­ионных технологий. Есть программа по обу­чению на спортивного тренера», - прокомм­ентировала заместите­ль министра труда и социальной защиты об­ласти Наталья Михайл­ова.

Напоминаем, бесплатн­ое обучение в рамках национального проек­та «Демография» могут также пройти гражд­ане 50 лет и старше, отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет, безработ­ные, ветераны боевых действий, принимавш­ие участие в СВО, и другие категории.