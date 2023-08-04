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Саратовское предприятие начнет поставлять оборудование в Казахстан

Новости
Нацпроект помог компании «Аврора» также выйти на рынки Узбекистана, Эстонии и Беларуси, сообщили сегодня в областном министерстве экономического развития.
Саратовское предприятие начнет поставлять оборудование в Казахстан



Саратовские компании осваивают зарубежные рынки благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Завод «Аврора» – один из ведущих производителей фасовочно-упаковочного оборудования в России. Более 25 лет предприятие выпускает машины для розлива, укупорки, этикетирования.

В целях развития экспортного направления при содействии Центра поддержки экспорта Саратовской области (ЦПЭ) предприятие принимает участие в бизнес-миссиях, отраслевых выставках, форумах и других международных мероприятиях.

ЦПЭ были оказаны услуги по подбору иностранного покупателя, сопровождению экспортного контракта, транспортировке продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки. Также представители компании успешно прошли обучение в Школе экспорта Российского экспортного центра "Экспортный форсаж".

Результатом активного сотрудничества с Центром стало заключение экспортных контрактов с партнерами из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Эстонии на поставку упаковочного оборудования. Также компания стала победителем регионального конкурса «Экспортер года 2022» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности».

Кроме того, на развитие линейки инновационного оборудования «Аврора Некст» компания получила грант в размере 30 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Содействие в подготовке проекта оказали Центр «Мой бизнес» и Региональный центр инжиниринга в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Сегодня оборудование завода успешно эксплуатируется не только по всей России, но и в ряде стран ближнего зарубежья. География поставок включает более 20 государств и из года в год расширяется. В настоящее время завод активно осваивает новые зарубежные рынки, развивая сотрудничество с компаниями из стран Азии, Ближнего Востока и Африки.