Владимир Завидин: Профосмотры должны проводиться в государственных лечебных учреждениях
Врачи и фельдшеры принимают участие в обсуждении вопроса повышения зарплат в сфере здравоохранения.
Накануне в поселке Дергачи под председательством главы комитета облдумы по социальной политике Романа Грибова (фракция «Единая Россия») состоялось очередное рабочее совещание по вопросам повышения уровня заработной платы медработников в регионе.
Заведующий поликлиникой Озинской районной больницы Владимир Завидин считает, что увеличение зарплат в здравоохранении можно добиться увеличением профессиональных осмотров на площадках районных больниц.
«Вопрос с заработными платами в сфере здравоохранения стоит очень остро. Особенно это касается отдаленных районов. Ни для кого не секрет, что в крупных городах, таких как Москва и Питер зарплаты врачей и медсестер в разы больше, чем в регионах. Из-за этого много молодых специалистов покидают родные места и уезжают в столицы. А тем временем в районах создается дефицит медицинских специалистов. К тому же низкие зарплаты формируют негативный имидж всей профессии врача. Определенную надежду на повышение зарплат мы связываем с увеличением количества пройденных профессиональных осмотров в стенах муниципальных лечебных учреждений. Это повысит общее качество профосмотров, а также увеличит финансирование больниц. Работа в этом направление должна проводиться планомерно и организованно», - подчеркнул Завидин.
Заведующий ФАПом поселка Октябрьский Дергачевского района Любовь Березкина выразила надежду, что зарплаты в сфере здравоохранения будут повышаться.
«Сейчас на нынешнюю зарплату тяжело привлечь фельдшеров. Все понимают, что этой работой нужно жить, ведь вызовы поступают и днем, и ночью. Только на мой фельдшерско-акушерский пункт приходится три села, а это более 300 человек. Считаю, что повышать заработную плату медицинским работникам необходимо. Это будет способствовать привлечению новых кадров на село, а также удержит уже имеющихся специалистов. Для местного населения повысится доступность медицинских услуг. Хорошо, что на проблеме зарплат среднего и младшего медперсонала уделяется повышенное внимание, она открыто и публично обсуждается, знаю, к этому и призывал Вячеслав Володин. Значит этот вопрос будет решаться», - отметила Березкина.
Накануне в поселке Дергачи под председательством главы комитета облдумы по социальной политике Романа Грибова (фракция «Единая Россия») состоялось очередное рабочее совещание по вопросам повышения уровня заработной платы медработников в регионе.
Заведующий поликлиникой Озинской районной больницы Владимир Завидин считает, что увеличение зарплат в здравоохранении можно добиться увеличением профессиональных осмотров на площадках районных больниц.
«Вопрос с заработными платами в сфере здравоохранения стоит очень остро. Особенно это касается отдаленных районов. Ни для кого не секрет, что в крупных городах, таких как Москва и Питер зарплаты врачей и медсестер в разы больше, чем в регионах. Из-за этого много молодых специалистов покидают родные места и уезжают в столицы. А тем временем в районах создается дефицит медицинских специалистов. К тому же низкие зарплаты формируют негативный имидж всей профессии врача. Определенную надежду на повышение зарплат мы связываем с увеличением количества пройденных профессиональных осмотров в стенах муниципальных лечебных учреждений. Это повысит общее качество профосмотров, а также увеличит финансирование больниц. Работа в этом направление должна проводиться планомерно и организованно», - подчеркнул Завидин.
Заведующий ФАПом поселка Октябрьский Дергачевского района Любовь Березкина выразила надежду, что зарплаты в сфере здравоохранения будут повышаться.
«Сейчас на нынешнюю зарплату тяжело привлечь фельдшеров. Все понимают, что этой работой нужно жить, ведь вызовы поступают и днем, и ночью. Только на мой фельдшерско-акушерский пункт приходится три села, а это более 300 человек. Считаю, что повышать заработную плату медицинским работникам необходимо. Это будет способствовать привлечению новых кадров на село, а также удержит уже имеющихся специалистов. Для местного населения повысится доступность медицинских услуг. Хорошо, что на проблеме зарплат среднего и младшего медперсонала уделяется повышенное внимание, она открыто и публично обсуждается, знаю, к этому и призывал Вячеслав Володин. Значит этот вопрос будет решаться», - отметила Березкина.