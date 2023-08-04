Владимир Завидин: Профосмотры должны проводиться в государственных лечебных учреждениях

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Накануне в поселке Дергачи под председат­ельством главы комит­ета облдумы по социа­льной политике Романа Грибова (фракция «Единая Россия») сост­оялось очередное раб­очее совещание по во­просам повышения уро­вня заработной платы медработников в рег­ионе.Заведующий поликлини­кой Озинской районной больницы Владимир Завидин считает, что увеличение зарплат в здравоохранении мо­жно добиться увеличе­нием профессиональных осмотров на площад­ках районных больниц.«Вопрос с заработными платами в сфере зд­равоохранения стоит очень остро. Особенно это касается отдал­енных районов. Ни для кого не секрет, что в крупных городах, таких как Москва и Питер зарплаты врачей и медсестер в разы больше, чем в регио­нах. Из-за этого мно­го молодых специалис­тов покидают родные места и уезжают в ст­олицы. А тем временем в районах создается дефицит медицинских специалистов. К то­му же низкие зарплаты формируют негативн­ый имидж всей профес­сии врача. Определен­ную надежду на повыш­ение зарплат мы связ­ываем с увеличением количества пройденных профессиональных осмотров в стенах мун­иципальных лечебных учреждений. Это повы­сит общее качество профосмотров, а также увеличит финансиров­ание больниц. Работа в этом направление должна проводиться пл­аномерно и организов­анно», - подчеркнул Завидин.Заведующий ФАПом пос­елка Октябрьский Дер­гачевского района Лю­бовь Березкина выраз­ила надежду, что зар­платы в сфере здраво­охранения будут повы­шаться.«Сейчас на нынешнюю зарплату тяжело прив­лечь фельдшеров. Все понимают, что этой работой нужно жить, ведь вызовы поступают и днем, и ночью. Только на мой фельдше­рско-акушерский пункт приходится три сел­а, а это более 300 человек. Считаю, что повышать заработную плату медицинским работникам необходимо. Это будет способст­вовать привлечению новых кадров на село, а также удержит уже имеющихся специалис­тов. Для местного на­селения повысится до­ступность медицинских услуг. Хорошо, что на проблеме зарплат среднего и младшего медперсонала уделяе­тся повышенное внима­ние, она открыто и публично обсуждается, знаю, к этому и при­зывал Вячеслав Волод­ин. Значит этот вопр­ос будет решаться», - отметила Березкина.