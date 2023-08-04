Онлайн-забег "Достигая цели" стартует 5 августа
С 5 по 13 августа состоится онлайн-забег «Достигая цели» в честь Дня железнодорожника, организованный Приволжской железной дорогой.
На странице забега (https://russiarunning.com/event/RzdRunSaratov2023My Webpage) продолжается регистрация для участия в онлайн-мероприятии. Она завершится 4 августа в 23:59 по саратовскому времени.
Для тех, кто не сможет принять участие в забеге, но готов оказать помощь Анне Татариновой на странице забега предусмотрена такая возможность в категории «Не бегу, но помогаю». Регистрация по данной категории завершится 13 августа в 23:59 по саратовскому времени.
Узнать более подробную информацию о проведении онлайн-забега, а также скачать пошаговую инструкцию для участников можно на официальной странице мероприятия (https://russiarunning.com/event/RzdRunSaratov2023My Webpage).