4 августа 2023 ПЯТНИЦА
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18:00 | 04 августа
Эксперты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии подвели итоги работы в Саратове
17:00 | 04 августа
Онлайн-забег "Достигая цели" стартует 5 августа
16:11 | 04 августа
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16:02 | 04 августа
Свыше полумиллиарда рублей будут выделены на расселение 320 человек из аварийного жилья
15:41 | 04 августа
Саратовское предприятие начнет поставлять оборудование в Казахстан
15:02 | 04 августа
Годовой план воспроизводства лесов в Саратовской области выполнен на 75%
14:28 | 04 августа
Владимир Завидин: Профосмотры должны проводиться в государственных лечебных учреждениях
14:03 | 04 августа
Областной минтранс готов взять на баланс ряд дорог Красноармейского района
13:00 | 04 августа
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12:03 | 04 августа
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Онлайн-забег "Достигая цели" стартует 5 августа

Новости

С 5 по 13 августа состоится онлайн-забег «Достигая цели» в честь Дня железнодорожника, организованный Приволжской железной дорогой.
Онлайн-забег "Достигая цели" стартует 5 августа


На странице забега (https://russiarunning.com/event/RzdRunSaratov2023My Webpage) продолжается регистрация для участия в онлайн-мероприятии. Она завершится 4 августа в 23:59 по саратовскому времени.

Для тех, кто не сможет принять участие в забеге, но готов оказать помощь Анне Татариновой на странице забега предусмотрена такая возможность в категории «Не бегу, но помогаю». Регистрация по данной категории завершится 13 августа в 23:59 по саратовскому времени.

Узнать более подробную информацию о проведении онлайн-забега, а также скачать пошаговую инструкцию для участников можно на официальной странице мероприятия (https://russiarunning.com/event/RzdRunSaratov2023My Webpage).