Свыше полумиллиарда рублей будут выделены на расселение 320 человек из аварийного жилья

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На заседании правительства области губернатор напомнил, что в июле встречался с Президентом Владимиром Путиным. Глава государства принял решение поддержать Саратовскую область в вопросе переселения более 320 человек, чьи дома признаны аварийными после 1 января 2022 года и не вошли в программу расселения.«Вопрос с выделением свыше полумиллиарда рублей решен, и теперь администрации Энгельсского района совместно с минстроем нужно оперативно проработать механизм предоставления жилья. С людьми необходимо регулярно встречаться, все обсудить, ответить на интересующие вопросы», - подчеркнул Роман Бусаргин.Также обсуждался вопрос создания в Саратове научно-производственного центра по беспилотным авиасистемам. Владимир Путин поддержал эту идею.«У нас серьезный потенциал в виде крупнейших предприятий ОПК, вузов и НИИ. У нас есть уникальные научные коллективы, занимающиеся самыми передовыми разработками. Поэтому область должна войти в число регионов, создающих новейшие беспилотные системы для применения во многих отраслях и сферах (сельское хозяйство, лесоохрана, ЖКХ, транспорт, ликвидация последствий ЧС). Уже провели встречу с руководителями предприятий и вузов, создана рабочая группа для подготовки к участию в будущем нацпроекте по беспилотным системам», - резюмировал губернатор.