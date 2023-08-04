Годовой план воспроизводства лесов в Саратовской области выполнен на 75%

просмотров: 108

В весенний период лесные культуры созданы на площади 2 тыс. га, в том числе: лесовосстановление (искусственное и комбинированное) проведено на площади 1 156 га; лесоразведение на принятых землях в объеме 635 га; в рамках «компенсационного» лесовосстановления на площади 209 га.В текущем году наибольшие лесные площади созданы в Вольском, Красноармейском, Лысогорском, а также в Ртищевском районах области.По породному составу создано 1 750 га сосновых насаждений, 200 га дубовых, а в Левобережье – 50 га лесных культур с главной породой ясень зеленый.При посадке на площади 121 га использованы сеянцы сосны с закрытой корневой системой, выращенные в теплицах Макаровского и Красноармейского лесхозов. Особенность сеянцев ЗКС позволяет увеличить сроки их высадки и способствует лучшей приживаемости. Кроме того, в лесном фонде региона высажено 120 га с использованием посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами.Таких хороших показателей невозможно добиться без качественной и современной техники, которая ежегодно закупается в рамках реализации национального проекта «Экология», а также за счет средств областного бюджета. Например, в текущем году за счет региональной поддержки закуплено 11-колесных тракторов МТЗ-82.1, активно используемых при посадках.Всего в проведении весенних лесокультурных работах участвовало более 70 единиц лесопосадочных агрегатов.«В июле текущего года проведены работы по содействию естественному возобновлению в полном объеме на площади 1 020 га. Осенью предстоит посадить леса на площади около 980 га, а также провести подготовку почвы под создание лесных культур следующего года на площади 1 300 гектаров», - сделал акцент министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.Он также отметил, что в настоящее время годовой план воспроизводства лесов выполнен на 75% на площади 3 022,6 га. Итоговые работы завершатся 1 ноября.