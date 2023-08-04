Областной минтранс готов взять на баланс ряд дорог Красноармейского района

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Протяженность автодороги «Луганское - Сосновка» - 8,1 км, «Красноармейск - Мордово» - 11,7 км. Обе трассы построены в 1983 году.Специалисты ведомства разработали «дорожную карту» по передаче указанных трасс на областной уровень. Для этого сотрудникам администрации необходимо поставить на кадастровый учет дороги и земельные участки под ними.Дело в том, что земельные участки, которые расположены в полосе отвода автодорог, ранее не были сформированы и закреплены за муниципальным районом. Теперь специалистам администрации предстоит это исправить. Только после этого станет возможным сначала заключение договора безвозмездного пользования для передачи автодорог, а затем их принятие на баланс области.Кроме того, в планах взять на баланс области ещё две дороги Красноармейского района - к селам Ахмат и Ревино. Специалистам районной администрации предстоит провести работу по оформлению и этих дорог.