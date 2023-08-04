4 августа 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 04 августа
Эксперты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии подвели итоги работы в Саратове
17:00 | 04 августа
Онлайн-забег "Достигая цели" стартует 5 августа
16:11 | 04 августа
Нацпроект «Демография»: более 400 женщин с детьми обучаются востребованным профессиям
16:02 | 04 августа
Свыше полумиллиарда рублей будут выделены на расселение 320 человек из аварийного жилья
15:41 | 04 августа
Саратовское предприятие начнет поставлять оборудование в Казахстан
15:02 | 04 августа
Годовой план воспроизводства лесов в Саратовской области выполнен на 75%
14:28 | 04 августа
Владимир Завидин: Профосмотры должны проводиться в государственных лечебных учреждениях
14:03 | 04 августа
Областной минтранс готов взять на баланс ряд дорог Красноармейского района
13:00 | 04 августа
Определены финалисты конкурса «Сувенир Саратовской области»
12:03 | 04 августа
Сумма инвестиций резидентов Столыпинского индустриального парка составляет более 4,5 млрд рублей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Областной минтранс готов взять на баланс ряд дорог Красноармейского района

Новости
Вопрос передачи дорог из муниципальной собственности в региональную подняли специалисты администрации Красноармейского района. Речь идет о трассах «Луганское – Сосновка», «Красноармейск – Мордово»


Протяженность автодороги «Луганское - Сосновка» - 8,1 км, «Красноармейск - Мордово» - 11,7 км. Обе трассы построены в 1983 году.

Специалисты ведомства разработали «дорожную карту» по передаче указанных трасс на областной уровень. Для этого сотрудникам администрации необходимо поставить на кадастровый учет дороги и земельные участки под ними.

Дело в том, что земельные участки, которые расположены в полосе отвода автодорог, ранее не были сформированы и закреплены за муниципальным районом. Теперь специалистам администрации предстоит это исправить. Только после этого станет возможным сначала заключение договора безвозмездного пользования для передачи автодорог, а затем их принятие на баланс области.

Кроме того, в планах взять на баланс области ещё две дороги Красноармейского района - к селам Ахмат и Ревино. Специалистам районной администрации предстоит провести работу по оформлению и этих дорог.