Определены финалисты конкурса «Сувенир Саратовской области»

просмотров: 116

Конкурс организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Из 109 заявленных работ в этом году в финал состязания вышли 60: броши, открытки, сумки, посуда, кулоны, часы, национальные костюмы, игрушки и др. Список финалистов опубликован по ссылке: https://remeslo-saratov.ru/proekty/suvenir_kvfn_qhjn%2023/#b11916.В ходе заочного отбора работ по предоставленным фотографиям все изделия-финалисты получили высокий средний балл. Очный этап работы жюри с оригиналами работ начнется после 16 августа.Напомним, конкурс проводится с 3 мая по 15 сентября 2023 года по 7 номинациям: «Сувенир города», «Сувенир региона», «Гастрономический сувенир», «Сувенир события», «Сувенир туристического маршрута», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка».Объявление результатов творческого состязания и награждение победителей состоится не позднее 15 сентября.