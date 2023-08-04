4 августа 2023 ПЯТНИЦА
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Определены финалисты конкурса «Сувенир Саратовской области»

Новости
Завершился заочный этап работы жюри IV регионального конкурса «Сувенир Саратовской области», который проводится Палатой ремесел при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона.

Определены финалисты конкурса «Сувенир Саратовской области»



Конкурс организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Из 109 заявленных работ в этом году в финал состязания вышли 60: броши, открытки, сумки, посуда, кулоны, часы, национальные костюмы, игрушки и др. Список финалистов опубликован по ссылке: https://remeslo-saratov.ru/proekty/suvenir_kvfn_qhjn%2023/#b11916.

В ходе заочного отбора работ по предоставленным фотографиям все изделия-финалисты получили высокий средний балл. Очный этап работы жюри с оригиналами работ начнется после 16 августа.

Напомним, конкурс проводится с 3 мая по 15 сентября 2023 года по 7 номинациям: «Сувенир города», «Сувенир региона», «Гастрономический сувенир», «Сувенир события», «Сувенир туристического маршрута», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка».

Объявление результатов творческого состязания и награждение победителей состоится не позднее 15 сентября.