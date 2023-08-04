4 августа 2023 ПЯТНИЦА
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Сумма инвестиций резидентов Столыпинского индустриального парка составляет более 4,5 млрд рублей

Новости
Директор Центра развития Саратовской агломерации и индустриальных парков Дмитрий Аяцков и директор ООО «Управляющая компания «Столыпинский индустриальный парк» Алексей Лихачёв приняли участие в заседании Инвестиционного комитета при Губернаторе Саратовской области. Оно состоялось 2 августа.
Сумма инвестиций резидентов Столыпинского индустриального парка составляет более 4,5 млрд рублей


О ходе реализации проекта Столыпинского индустриального парка, успехах и перспективах доложил директор управляющей компании Алексей Лихачёв. В частности, он отметил: «На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу. Для дополнительного привлечения финансирования на реализацию мероприятий по созданию парка подготовлена заявка на участие в конкурсном отборе инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты. Совместно с министерством инвестиционной политики области произведены расчеты эксплуатационных затрат, бюджетные и социально-экономические эффекты, а также иные ожидаемые эффекты от реализации проекта. По итогам рассмотрения заявки Минфином России и Минэкономразвитии России подготовлены положительные заключения, которые направлены в Минстрой РФ для подготовки сводного заключения. В настоящее время заявка находится на рассмотрении».

Выступающий отметил, что в заключительной стадии находится подготовка документации для аккредитации парка Министерством промышленности и торговли РФ. Управляющие компании, включенные в реестр парков, могут получать налоговые льготы, предусмотренные на федеральном и региональных уровнях.

Кроме того, «УК СИП» продолжает вести активную работу по поиску и привлечению резидентов. На данный момент подписано более 20 соглашений о намерениях. Общая сумма инвестиций резидентов составляет более 4,5 млрд. рублей с созданием более 1800 рабочих мест. Порядок и условия отбора резидентов определяется разработанным положением.