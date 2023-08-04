В 609 школах регионах установят только первую смену обучения

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Одной из приоритетных задач является переход школ на односменный режим обучения – с 1 сентября 609 школ региона будут обучать только в первую смену.В регионе появятся 4 новых школьных здания: школа в ЖК «Ласточкино» Саратова, пристройка к школе с. Мизино-Лапшиновка Татищевского района, второй корпус к школе №77 Саратова и новый учебный корпус Татищевского лицея. Кроме того, завершается капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений по федеральным и региональным проектам.1 сентября численность школьников составит более 255 тысяч человек, первоклассников – более 27 тысяч. Особое внимание глав районов Михаил Орлов обратил на организацию горячего питания школьников.С 2023/2024 учебного года вводятся: единые образовательные программы дошкольного и общего образования; начнется преподавание истории по новым государственным учебникам для 10-11 классов; вводится обязательная федеральная рабочая программа воспитания; единая модель профориентации для 6-11 классов; количество школ-участников региональной программы «Трудовое обучение: навыки для жизни» увеличится с 420 до 525. Школы и техникумы подключены к образовательным платформам, гарантирующим информационную безопасность детей.С нового учебного года Министерством просвещения России принято решение ввести серебряную медаль за особые успехи в учении. Заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов предложил «изменить подход к награждению Почетным знаком Губернатора области «За отличие в учебе», чтобы это стало мерой не только морального, но и материального поощрения выпускников, показавших наивысшие баллы на государственной итоговой аттестации».В отношении организации просветительской деятельности профильный министр отметил: «Минпросвещения России утвержден перечень организаций, которые могут заниматься просветительской деятельностью. С марта этого года Минпросвещения проводится оценка программ просветительской деятельности. Поэтому приходить в учреждения образования могут только организации, отвечающие всем этим требованиям».С сентября начнет действовать первый в регионе учебно-производственный комплекс в Энгельсе на базе кластера «Машиностроение» федерального проекта Профессионалитет. Это совершенно новый уровень взаимодействия предприятий и колледжа, когда студенты еще на стадии обучения трудоустроены, а колледж выполняет производственные заказы.Особое внимание Михаил Орлов уделил условиям педагогического труда, мерам социальной поддержки педагогов в Год педагога и наставника. С 1 сентября вступает в силу новый порядок аттестации педагогов: срок действия квалификационных категорий не предусматривается. Завершена работа над критериями для новых аттестационных категорий «педагог-методист» и «педагог-наставник».Важным изменением этого года должно стать снижение бюрократической нагрузки: «Дебюрократизация педагогического труда принята на законодательном уровне, и мы должны этот закон выполнять. Мы провели анализ, согласно которому в нашем регионе проводится 8 мониторингов, будем стараться снизить их число до 3-х», - отметил спикер.Еще одним важным предложением является региональный проект «Сельский педагог», который позволит заменить вакансии не только в школах, но и в детских садах региона. Согласно проекту предлагается единовременная выплата 1 миллион рублей при обязательстве проработать в должности не менее 3-х лет.«Все изменения инфраструктуры, немалые бюджетные вложения должны изменять не только внешний вид, но и содержание работы. Не случайно программа капитального ремонта, инициированная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, называется «Модернизация школьных систем образования», ведь, действительно, цель проекта – повышение качества и общедоступности образования в каждом регионе», - подвел итог Михаил Орлов.