В Балакове в этом году отремонтируют 11 участков тротуаров

просмотров: 136

В список ремонта включены пешеходные дорожки:- тротуар от ул. Телевизионная до придомового тротуара дома №39 по ул. Проспект Героев;- тротуар от дома №69/5 по Саратовскому шоссе до детского сада №22;- тротуар от дома №69/7 по Саратовскому шоссе до детского сада №22;- тротуар от дома №55 по ул. 20 лет ВЛКСМ до СОШ №2;- тротуар от дома №16А по ул. Вокзальная до СОШ №18;- тротуар от дома №48 по ул. Набережная Леонова до СОШ №16;- тротуар от дома №10 ул. Проспект Героев до детского сада №5;- тротуар от дома №2 ул. Проспект Героев до СОШ №16;- тротуар в районе детского клуба "Ровесник";- тротуар от дома №6А по ул. Заречная до ООШ №10;- тротуар от ул. Заречная до отделения общей врачебной практики №2.«Список был составлен с учетом мнения жителей, - подчеркивает Сергей Грачев. - Депутаты и общественники предложили те тротуары, на состояние которых больше всего жаловались балаковцы. В ближайшее время будет объявлен аукцион по определению подрядной организации, которая проведет ремонтные работы. При непосредственной поддержке губернатора Романа Бусаргина на ремонт пешеходных дорожек в Балакове выделено 10 миллионов рублей».