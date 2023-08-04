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В Балакове в этом году отремонтируют 11 участков тротуаров

Новости

Об этом сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев
В Балакове в этом году отремонтируют 11 участков тротуаров


В список ремонта включены пешеходные дорожки:

- тротуар от ул. Телевизионная до придомового тротуара дома №39 по ул. Проспект Героев;
- тротуар от дома №69/5 по Саратовскому шоссе до детского сада №22;
- тротуар от дома №69/7 по Саратовскому шоссе до детского сада №22;
- тротуар от дома №55 по ул. 20 лет ВЛКСМ до СОШ №2;
- тротуар от дома №16А по ул. Вокзальная до СОШ №18;
- тротуар от дома №48 по ул. Набережная Леонова до СОШ №16;
- тротуар от дома №10 ул. Проспект Героев до детского сада №5;
- тротуар от дома №2 ул. Проспект Героев до СОШ №16;
- тротуар в районе детского клуба "Ровесник";
- тротуар от дома №6А по ул. Заречная до ООШ №10;
- тротуар от ул. Заречная до отделения общей врачебной практики №2.

«Список был составлен с учетом мнения жителей, - подчеркивает Сергей Грачев. - Депутаты и общественники предложили те тротуары, на состояние которых больше всего жаловались балаковцы. В ближайшее время будет объявлен аукцион по определению подрядной организации, которая проведет ремонтные работы. При непосредственной поддержке губернатора Романа Бусаргина на ремонт пешеходных дорожек в Балакове выделено 10 миллионов рублей».