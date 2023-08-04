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В Саратовской области в этом году отремонтируют на 100 детсадов больше запланированного

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В прошлом году стартовала региональная программа «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений», в которую вошли 100 детских садов. По итогам встречи Президента РФ Владимира Путина с Губернатором области Романом Бусаргиным глава региона принял решение об увеличении финансирования программы для дополнительных 100 дошкольных учреждений, благодаря чему теперь в программе участвуют 200 детских садов региона.
В Саратовской области в этом году отремонтируют на 100 детсадов больше запланированного

Уже завершены работы в 61 детском саду Саратовской области. Например, в Калининском районе удалось обновить детский сад № 11 и с. Колокольцовка.

«Для нас родителей – это большие изменения, ведь здание сада довольно старое. Раньше здесь обучались двое моих старших детей, сейчас – младший сын. Тогда с первого взгляда было заметно, что основательного ремонта здесь не было давно. Зато теперь, даже проходя мимо, мои дети замечают, как изменился наш детский сад. Новая кровля, яркий фасад, современная кухня – все это позволит учиться нашим детям в комфорте», - поделилась впечатлениями Анна Хохлова, родитель воспитанника детского сада № 11 г. Калининска.

В селе Колокольцовка заменили старые деревянные рамы на новые и теплые пластиковые окна, а также отремонтировали кровлю. Заведующая детским садом Лариса Кулишова рассказала, как изменился сад после ремонта:

«Благодаря региональной программе, наконец, удалось заменить кровлю полностью вместе с основанием. Раньше ее ремонтировали частично, но это давало только временный эффект, поэтому из-за протечек приходилось переносить образовательные мероприятия в другие помещения. Окна у нас всегда стояли деревянные. Теперь наш сад сможет функционировать полностью. Уверена, что образовательный процесс в нашем учреждении теперь будет еще качественнее».

100 детских садов, вошедших в программу, завершат ремонтные работы до 15 августа, а в 100 детских садах, дополнительно вошедших в программу, ремонтные работы начнутся в сентябре этого года.