3 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 03 августа
Саратовские компании поставят на белорусский рынок оборудование для грибоводства и фасовочную линию
17:19 | 03 августа
Минтруд области и филиал Госфонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве
17:00 | 03 августа
Саратовская область в числе регионов-лидеров нацпроекта «Производительность труда»
16:30 | 03 августа
В Саратовской области по новой программе подготовки медицинских кадров набраны 100 человек
16:00 | 03 августа
Впервые на «Саратовских страданиях» будет работать экспериментальная кинолаборатория
15:42 | 03 августа
Саратовцы рассказали о желании пойти на военную службу
15:00 | 03 августа
Саратовцев приглашают к участию в марафоне «Земля спорта»
14:02 | 03 августа
Саратовские десантники отметили День Воздушно-десантных войск
13:00 | 03 августа
В Радищевском музее пройдет выставка Натальи Никифоровой «Песнь моя»
12:01 | 03 августа
На проспекте Столыпина обсудили ремонт фасадов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Минтруд области и филиал Госфонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

Новости
Минтруд области и филиал Госфонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов и руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Денис Белоусов подписали соглашение о сотрудничестве.
Ведомства наладили тесное взаимодействие с самого начала работы филиала. Специалисты министерства труда и социальной защиты области проводят обучение социальных координаторов по вопросам законодательства. Кроме того, все вопросы, поступающие по линии министерства, решаются оперативно и качественно.
«Важным направлением работы регионального филиала стала помощь участникам СВО в социальной адаптации, в том числе содействие в трудоустройстве. Поэтому в филиале организован консультационный пункт нашего областного центра занятости, который помогает в короткие сроки определиться с трудоустройством. Участники специальной военной операции должны знать, что по возвращении домой им будет оказана максимальная поддержка и адресное сопровождение», - прокомментировал руководитель регионального минтруда и соцзащиты Денис Давыдов.