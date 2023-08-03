Минтруд области и филиал Госфонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

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Сегодня исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов и руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Денис Белоусов подписали соглашение о сотрудничестве.Ведомства наладили тесное взаимодействие с самого начала работы филиала. Специалисты министерства труда и социальной защиты области проводят обучение социальных координаторов по вопросам законодательства. Кроме того, все вопросы, поступающие по линии министерства, решаются оперативно и качественно.«Важным направлением работы регионального филиала стала помощь участникам СВО в социальной адаптации, в том числе содействие в трудоустройстве. Поэтому в филиале организован консультационный пункт нашего областного центра занятости, который помогает в короткие сроки определиться с трудоустройством. Участники специальной военной операции должны знать, что по возвращении домой им будет оказана максимальная поддержка и адресное сопровождение», - прокомментировал руководитель регионального минтруда и соцзащиты Денис Давыдов.