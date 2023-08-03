В Саратовской области по новой программе подготовки медицинских кадров набраны 100 человек

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Об этом сообщил сегодня телеграм-канал "Пул Z 64".На заседании регионального правительства губернатор Роман Бусаргин напомнил, что оплату их обучения полностью возьмет на себя региональный минздрав. Этот механизм поддержки абитуриентов касается тех ребят, которые не вошли в целевой набор, но хотят учиться и готовы работать в районах области.«Уже со второго курса эти студенты будут проходить практику в медучреждениях, где они потом будут работать. Это позволит им не только набраться опыта, но и познакомиться с коллективом и спецификой лечебного учреждения изнутри», - отметил Роман Бусаргин.