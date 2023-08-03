Саратовцы рассказали о желании пойти на военную службу

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«Для меня это уже повторный контракт. Ранее служил в подразделениях воздушно-десантных войск. Родственники меня полностью поддержали», - рассказал участник СВО, саратовец Даниил Васильев.Владислав Колесников выбрал для себя служить по контракту в ракетных войсках стратегического назначения. Главным мотивом пойти в армию молодой человек назвал любовь к Родине. "Я очень люблю свою страну и, чтобы оказать ей поддержку, решил заключить контракт", - поделился военнослужащий.Узнать подробности поступления на военную службу по контракту можно:• на «горячей линии» 117• в пунктах отбора (по месту жительства)• в областном пункте отбора по контракту по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20• на сайте службапоконтракту.рф• через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» (https://www.gosuslugi.ru/600483/1/form) на портале "Госуслуги"