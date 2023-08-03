3 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 03 августа
Саратовские компании поставят на белорусский рынок оборудование для грибоводства и фасовочную линию
17:19 | 03 августа
Минтруд области и филиал Госфонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве
17:00 | 03 августа
Саратовская область в числе регионов-лидеров нацпроекта «Производительность труда»
16:30 | 03 августа
В Саратовской области по новой программе подготовки медицинских кадров набраны 100 человек
16:00 | 03 августа
Впервые на «Саратовских страданиях» будет работать экспериментальная кинолаборатория
15:42 | 03 августа
Саратовцы рассказали о желании пойти на военную службу
15:00 | 03 августа
Саратовцев приглашают к участию в марафоне «Земля спорта»
14:02 | 03 августа
Саратовские десантники отметили День Воздушно-десантных войск
13:00 | 03 августа
В Радищевском музее пройдет выставка Натальи Никифоровой «Песнь моя»
12:01 | 03 августа
На проспекте Столыпина обсудили ремонт фасадов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцы рассказали о желании пойти на военную службу

Новости
Саратовцы рассказали о желании пойти на военную службу

«Для меня это уже повторный контракт. Ранее служил в подразделениях воздушно-десантных войск. Родственники меня полностью поддержали», - рассказал участник СВО, саратовец Даниил Васильев.

Владислав Колесников выбрал для себя служить по контракту в ракетных войсках стратегического назначения. Главным мотивом пойти в армию молодой человек назвал любовь к Родине. "Я очень люблю свою страну и, чтобы оказать ей поддержку, решил заключить контракт", - поделился военнослужащий.

Узнать подробности поступления на военную службу по контракту можно:
• на «горячей линии» 117
• в пунктах отбора (по месту жительства)
• в областном пункте отбора по контракту по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20
• на сайте службапоконтракту.рф
• через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» (https://www.gosuslugi.ru/600483/1/form) на портале "Госуслуги"