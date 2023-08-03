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Саратовские компании поставят на белорусский рынок оборудование для грибоводства и фасовочную линию

Новости
Делегация из Республики Беларусь посетила Саратовскую область с реверсной бизнес-миссией. Ее цель - проведение переговоров с региональными компаниями с дальнейшим заключением экспортных контрактов.
Саратовские компании поставят на белорусский рынок оборудование для грибоводства и фасовочную линию



Мероприятие было организовано региональным Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В состав делегации вошли представители компаний, которые специализируются на изготовлении высокотехнологичной продукции для различных областей применения, оптовой торговле пищевой продукцией, производстве биокомпоста, переработке и заготовке ягод.

Были проведены переговоры между предпринимателями, организованы индивидуальные посещения саратовских предприятий. В результате активной работы достигнут ряд договоренностей.

Так, белорусский производитель биокомпоста планирует подписание экспортного контракта с саратовским предприятием на изготовление, поставку и монтаж оборудования для грибоводства. Также по итогам переговоров с региональным производителем фасовочно-упаковочного оборудования будет заключен контракт на поставку линии по фасовке биокомпоста, будет подготовлено техническое задание.

Белорусский приборостроительный завод закупит первую партию штампов для изготовления деталей корпусов колес у крупного саратовского завода. На стадии согласования детали техзадания для регионального разработчика и производителя высокотехнологичного оборудования.

Еще одна компания из Беларуси нацелена на заключение дилерского договора на продвижение саратовского упаковочного оборудования на рынок Республики.

Компания, реализующая оптовую торговлю пищевой и алкогольной продукцией, провела переговоры с саратовскими партнерами на предмет поставок на белорусский рынок кондитерских, макаронных изделий, бытовой химии и косметики, товаров для животных, косметики на основе верблюжьего молока, консервированной продукции. Состоялось посещение производства растительного масла. Стороны нацелены на тесное сотрудничество на долгосрочной основе.

Кроме этого, в планах заключение контракта на поставку саратовским разработчиком и производителем интеллектуальных систем безопасности охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом.

Также белорусский производитель проявил интерес к консервной продукции саратовского производителя, также получены образцы изделий у производителя пастилы, планируется приобретение товара.

Работа с белорусскими партнерами будет продолжена.