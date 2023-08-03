3 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
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Саратовская область в числе регионов-лидеров нацпроекта «Производительность труда»

Новости


По оценке Минэкономразвития РФ Саратовская область вошла в число 14 регионов-лидеров национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.



Рейтинг составлен по предварительным итогам за первое полугодие 2023 года.

В числе критериев оценки - использование мер поддержки нацпроекта, эффективность региональных команд.

«В 2018 году Саратовская область в числе первых вошла в пилотную программу Минэкономразвития РФ по повышению производительности труда. За это время мы накопили серьезный опыт для эффективной работы с нашими предприятиями. В целом за период реализации национального проекта благодаря экспертной и методической поддержке Федерального и Регионального центров компетенции на предприятиях области были внедрены технологии бережливого производства, которые позволили снизить время протекания процессов на 45%, незавершённое производство на 39% и увеличить выработку на 65%», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.