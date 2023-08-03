Саратовская область в числе регионов-лидеров нацпроекта «Производительность труда»

просмотров: 64

Рейтинг составлен по предварительным итогам за первое полугодие 2023 года.В числе критериев оценки - использование мер поддержки нацпроекта, эффективность региональных команд.«В 2018 году Саратовская область в числе первых вошла в пилотную программу Минэкономразвития РФ по повышению производительности труда. За это время мы накопили серьезный опыт для эффективной работы с нашими предприятиями. В целом за период реализации национального проекта благодаря экспертной и методической поддержке Федерального и Регионального центров компетенции на предприятиях области были внедрены технологии бережливого производства, которые позволили снизить время протекания процессов на 45%, незавершённое производство на 39% и увеличить выработку на 65%», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.