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Впервые на «Саратовских страданиях» будет работать экспериментальная кинолаборатория

Новости
Впервые на «Саратовских страданиях» будет работать экспериментальная кинолаборатория

В этом году на ХХ международном кинофестивале документальной мелодрамы «Саратовские страдания» впервые будет работать экспериментальная кинолаборатория SRTV_XPRMNTL («Молодое кино. Саратов»). За 20 лет в регионе сформировался широкий круг тех, для кого «Саратовские страдания» не только желание получить новые представления о кинематографе и вообще о мире, но и возможность самим начать снимать кино.

Руководить Лабораторией приглашены режиссёр, руководитель мастерской неигрового кино Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Михаил Железников и Даша Лихая, режиссёр, выпускница Московской Школы нового кино, участник Московского международного фестиваля экспериментального кино, фестиваля «Послание к человеку», Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии.

Тема кинолаборатории - «Человек в рамке». Место действия - салон транспортного средства. Всего для участия в проекте поступило 20 фильмов от опытных и начинающих кинематографистов из четырёх регионов: 15 из Саратовской области, по 2 из Воронежской и Ульяновской, 1 из Санкт-Петербурга. Работы сняты в транспорте или вокруг транспорта: в трамваях, автобусах, электричках, легковых автомобилях и даже теплоходах. Это не только документальные ленты, но и игровое кино. Сейчас руководители Лаборатории начали отсматривать фильмы, после чего назовут итоговый список участников SRTV_XPRMNTL.

Занятия кинолаборатории пройдут очно в Саратове с 6 по 10 сентября во время ХХ международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Участникам предстоит выполнять творческие задания наставников, участвовать в дискуссиях.