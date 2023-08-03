3 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 03 августа
Саратовские компании поставят на белорусский рынок оборудование для грибоводства и фасовочную линию
17:19 | 03 августа
Минтруд области и филиал Госфонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве
17:00 | 03 августа
Саратовская область в числе регионов-лидеров нацпроекта «Производительность труда»
16:30 | 03 августа
В Саратовской области по новой программе подготовки медицинских кадров набраны 100 человек
16:00 | 03 августа
Впервые на «Саратовских страданиях» будет работать экспериментальная кинолаборатория
15:42 | 03 августа
Саратовцы рассказали о желании пойти на военную службу
15:00 | 03 августа
Саратовцев приглашают к участию в марафоне «Земля спорта»
14:02 | 03 августа
Саратовские десантники отметили День Воздушно-десантных войск
13:00 | 03 августа
В Радищевском музее пройдет выставка Натальи Никифоровой «Песнь моя»
12:01 | 03 августа
На проспекте Столыпина обсудили ремонт фасадов
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовцев приглашают к участию в марафоне «Земля спорта»

Новости
Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» стартует 5 августа в 11.00 в районном парке отдыха с. Александров Гай. В программе - семейные старты (семейные эстафеты, «Попади в цель», «Аля-Футбол», «Самый сильный папа»), силовой экстрим среди мужчин и женщин, эстафета ГТО среди семей.
Саратовцев приглашают к участию в марафоне «Земля спорта»



К участию в марафоне допускаются команды муниципальных районов области, проживающие в одном муниципальном образовании, не имеющие противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, семейные команды (ребенок, мама, папа).

Победители регионального этапа получат право представить Саратовскую область на мероприятиях Всероссийского финала марафона «Земля спорта».

Справка
Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проводится в целях комплексного развития сельских территорий, направленного на развитие сельских территорий и сельских агломераций в области физической культуры и спорта.