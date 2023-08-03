Саратовцев приглашают к участию в марафоне «Земля спорта»
Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» стартует 5 августа в 11.00 в районном парке отдыха с. Александров Гай. В программе - семейные старты (семейные эстафеты, «Попади в цель», «Аля-Футбол», «Самый сильный папа»), силовой экстрим среди мужчин и женщин, эстафета ГТО среди семей.
К участию в марафоне допускаются команды муниципальных районов области, проживающие в одном муниципальном образовании, не имеющие противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, семейные команды (ребенок, мама, папа).
Победители регионального этапа получат право представить Саратовскую область на мероприятиях Всероссийского финала марафона «Земля спорта».
Справка
Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проводится в целях комплексного развития сельских территорий, направленного на развитие сельских территорий и сельских агломераций в области физической культуры и спорта.
К участию в марафоне допускаются команды муниципальных районов области, проживающие в одном муниципальном образовании, не имеющие противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, семейные команды (ребенок, мама, папа).
Победители регионального этапа получат право представить Саратовскую область на мероприятиях Всероссийского финала марафона «Земля спорта».
Справка
Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проводится в целях комплексного развития сельских территорий, направленного на развитие сельских территорий и сельских агломераций в области физической культуры и спорта.