Саратовцев приглашают к участию в марафоне «Земля спорта»

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К участию в марафоне допускаются команды муниципальных районов области, проживающие в одном муниципальном образовании, не имеющие противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, семейные команды (ребенок, мама, папа).Победители регионального этапа получат право представить Саратовскую область на мероприятиях Всероссийского финала марафона «Земля спорта».СправкаРегиональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проводится в целях комплексного развития сельских территорий, направленного на развитие сельских территорий и сельских агломераций в области физической культуры и спорта.