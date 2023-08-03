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Саратовские десантники отметили День Воздушно-десантных войск

Новости
Торжественные мероприятия, приуроченные к 93-ей годовщине образования Воздушно-десантных войск, начались в г. Саратове с богослужения в Свято-Троицком соборе памяти пророка Илии, который считается покровителем десантников. После молебна колонна участников с флагами прошла от Музейной площади до площади имени Ю.А. Гагарина, где состоялся торжественный митинг.
Саратовские десантники отметили День Воздушно-десантных войск




С приветственным адресом министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной ко всем десантникам региона обратился первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов.

«Десантные войска – гордость нашей армии. Это настоящий пример мужества, стойкости и беззаветной преданности Родине. При выполнении любых боевых задач, в самых сложных условиях десантники не раз подтверждали свое право называться элитой российской армии. В годы Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтах, миротворческих миссиях и защите целостности России воины ВДВ всегда свято выполняли свой воинский долг, неизменно проявляя высочайший профессионализм и мастерство, верность ратным традициям и присяге. Желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой», - говорится в поздравительном адресе министра.

Также присутствующих ветеранов ВДВ и действующих военнослужащих поздравили представители общественных, ветеранских организаций Саратовской области. В завершение торжественного митинга участники почтили память легендарного командующего ВДВ, генерала Василия Маргелова и всех земляков, выполнивших свой воинский долг до конца.

Далее участники мероприятия отправились к мемориалам «Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», «Землякам, погибшим в локальных войнах и конфликтах» в Парке Победы, к бюсту генерала Маргелова в школе № 43 и к бюсту Героя Российской Федерации Николая Исаева в поселке Юбилейный для возложения цветов.