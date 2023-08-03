В Радищевском музее пройдет выставка Натальи Никифоровой «Песнь моя»

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Основу выставки составляют гобелены – прекрасные образцы ручного ткачества. Эта техника в последние десятилетия позволяет Н.М. Никифоровой наиболее полно выразить свои творческие замыслы. Хотя, по мнению художника, дело не в гобелене, не в технике – она вторична. Важно создание абстрактной композиции, передача собственного восприятия как скрытой души изобразительной формы. Вся природа выстроена ритмами, пропорциями, пластикой – для Н.М Никифоровой это объективная реальность.Из природы, окружающего мира художник черпает сюжеты, но благодаря языку абстракции в произведениях мастера простые предметы раскрывают свой метафорический смысл.В дополнение к гобеленам в экспозицию включены аппликации, коллажи. Н.М. Никифорова серьёзно относится к технике аппликации, считая, что её возможности выходят далеко за рамки детской поделки. Для художника – это равноценный способ высказывания, выражения своих мыслей и чувств языком символа, пластики, абстракции. В результате «диалога» разных техник выставочное пространство получило свою, авторскую организацию – здесь появились сегменты, раскрывающие свои темы: «Песнь гончара», «Письма из детства», «Дорога в ночи», «И было утро». В контекст изобразительного материала автор включил и цитаты из любимых стихотворений. Учитывая, что современный зритель всё сложнее воспринимает большие тексты, цитаты стали частью арт-объектов и могут восприняться как цветовое пятно, а могут всё же донести и смысл слов. Экспозиция может показаться контрастной, но и напомнить о тесном соседстве мажора и минора в жизни.Используя визуальное искусство как инструмент, художник высказывает свои размышления о жизни, поёт свою «песнь».Работы Н.М. Никифоровой передают зрителю философию бытования человека на земле. Каждое произведение заставляет остановиться, «прочитать» авторское послание, да и просто насладиться гармонией красок, фактуры, мастерства исполнения.***Наталия Михайловна Никифорова известна в Саратове и Энгельсе как талантливый художник и педагог.Н.М. Никифорова родилась 18 мая 1953 года в городе Горно-Алтайске, в 1967 году вместе с семьёй переехала в Саратов.Любовь к живописи, искусству проявилась ещё в детстве.Первые шаги по дороге творчества были сделаны под руководством незаурядного педагога и художника, прекрасного человека Григория Яковлевича Харькова (1908-1995).В 1970-1974 гг. Н.М. Никифорова училась в Саратовском Художественном училище. Рассказы Наталии Михайловны об учителях не сводятся к простому перечислению – это скорее устные картинки, где оживают образы старой училищной гвардии: В. Успенского, В. Белоновича, Р. Батаршина, Л. Захаровой, Р. Лавриненко, В.Данилова, М. Просянкина.На четвёртом курсе училища Н.М. Никифорова познакомилась с Валентиной Николаевной Челинцевой (1906-1981). Есть восточная мудрость «Ученик готов – учитель приходит». В.Н. Челинцева открыла воистину бескрайние просторы для творчества, освободила от многих комплексов, внутренних запретов, заставила избавиться от школярного восприятия мира, сыграла колоссальную роль в формировании личности.Учителем и другом стала и Людмила Павловна Бабушкина (1945-2018), научившая новому дизайнерскому мышлению.Окончив училище, Н.М. Никифорова начала свою трудовую деятельность в Детской художественной школе. Параллельно в 1978-1984 продолжила учёбу в Свердловском Государственном Университете, на отделении Истории искусств.Михаил Иванович Просянкин (1919-2000) предрёк, что работа с детьми – это на всю жизнь. Так и вышло. Педагогике и Детской художественной школе Н.М. Никифорова отдала почти пятьдесят лет. Многие её ученики связали свою жизнь с творчеством, став художниками, дизайнерами, архитекторами. Известные саратовские художники Алексей Чусляев, Борис Глубоков, Алексей Трубецков начинали свой путь в искусство под началом Н.М. Никифоровой. А Татьяна Щербакова, Наталия Галкина, Татьяна Камышникова, воодушевлённые примером своего учителя, преподают в школах искусств Саратова и Энгельса.Как часто бывает, художник, умеющий делиться своим талантом, увлечённый желанием передать свои знания и опыт, радующийся успехам своих воспитанников, достаточно скромен в оценке собственных достижений. Первая персональная выставка Н.М. Никифоровой состоялась в 2007 году в музее-усадьбе В.Э. Борисова-Мусатова.Н.М. Никифорова постоянный участник мероприятий Радищевского музея и его филиалов, партнёр в проведении мастер-классов.Последние десятилетия художник активно работает и выставляется. Н.М. Никифорова – постоянная участница крупных выставок: Российского триеннале текстильного искусства (ГМЗ Царицыно, Москва), Уральского триеннале декоративного искусства (Екатеринбург).Выставка «Песнь моя» приурочена к круглой дате со дня рождения Н.М. Никифоровой и продолжит свою работу до 10 сентября 2023 года.Сроки проведения: 5 августа – 10 сентябряОткрытие: 4 августа в 17.00По адресу: Радищева, 41Тел. (8452) 26-16-06