Саратовская птицефабрика увеличит производство яйца на 40 млн штук в год

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На АО «Симоновская птицефабрика» (производство расположено в селе Симоновка Калининского района) дан старт реализации инвестпроекта по строительству нового цеха на 140 тысяч птицемест. Об этом рассказала заместитель главы по сельскому хозяйству и потребительскому рынку, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Калининского МР Марина Лобазова по результатам посещения производственного объекта.«С момента образования в 1958 году птицефабрика поддерживает репутацию стабильно и эффективно работающего предприятия. Его продукция узнаваема и пользуется спросом покупателей не только в Саратовском регионе, но и за его пределами», - отметила она. При этом предприятие стабильно развивается и наращивает производственные мощности.По словам исполнительного директора АО «Симоновская птицефабрика» Романа Яковцева, ввод в эксплуатацию нового цеха запланирован на январь 2024 года. В результате реализации инвестпроекта будет создано 20 новых рабочих мест, производство яйца увеличится на 40 млн штук в год.СправкаПо данным управления развития животноводства регионального минсельхоза за январь - июнь 2023 г. в Саратовской области произведено490,7 млн штук яиц, что на 1,9% выше аналогичного периода 2022 года.