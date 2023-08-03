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На проспекте Столыпина обсудили ремонт фасадов

Новости
На проспекте Столыпина обсудили ремонт фасадов

Сегодня в Саратове состоялось выездное совещание на участке пешеходного кольца по вопросу текущего ремонта фасадов. Начальник государственной жилищной инспекции области Владимир Томашенцев обсудил с представителями городского комитета по ЖКХ и администраций Фрунзенского и Волжского районов проведение ремонтных работ.

Так, на данный момент мероприятия по приведению фасадов в нормативное состояние проводятся в Мирном переулке, 17 и на ул. Октябрьская, 9А/Чернышевского, 193. Управляющими организациями в рамках текущего ремонта продолжаются работы по устранению повреждений штукатурного и окрасочного слоев наружних стен, цоколя, карниза, балконных плит в рамках исполнения объявленных жилищной инспекцией предостережений.

«Осмотрели с представителями муниципалитета проводимые работы в Мирном переулке, на проспекте Столыпина и улице Волжская. Акцентировали внимание на наиболее проблемных адресах и обсудили возможные варианты решения вопросов по текущему ремонту», - сообщил Владимир Томашенцев.

Напоминаем, что ранее по инициативе Губернатора Романа Бусаргина была создана специальная комиссия по взаимодействию с собственниками исторических зданий на проспекте Столыпина и улице Волжской, задачей которой является поиск решений для реставрации фасадов зданий на исторических улицах города.