Объекты культурного наследия приводят в порядок

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Сегодня представители комитета культурного наследия провели осмотр объектов культурного наследия, находящихся на проспекте Столыпина и улице Волжской в Саратове. По поручению Губернатора области Романа Бусаргина на этой территории ведутся работы по приведению объектов в надлежащий вид.Ранее собственники памятников были предупреждены сотрудниками ведомства о нарушениях, в том числе о недопустимости самовольной установки кондиционеров и вывесок. Отметим, что производство таких работ возможно только после разработки и согласования документации, которая должна соответствовать нормативно-правовым актам об охране объектов культурного наследия.В рамках выездного мероприятия представители комитета проверили исполнение собственниками работ по демонтажу незаконных вывесок и кондиционеров. В осмотре принял участие министр области - председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.«Многие владельцы недвижимости, в том числе физические и юридические лица, откликнулись и приняли во внимание наше предупреждение. Они уже сняли часть незаконных кондиционеров и вывесок. Большинство владельцев бизнеса хочет продолжить работу, не нарушая закон об охране объектов. Предприниматели активно готовят и представляют на согласование проекты размещения вывесок. Динамика по этому направлению складывается положительная, однако работа прерываться не будет. С теми, кто неуважительно относится к историческим зданиям, продолжим работу в судебном порядке", - отметил Владимир Валерьевич.