3 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
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Роспотребнадзор напоминает, как защитить себя от энтеровируса

Новости
Роспотребнадзор напоминает, как защитить себя от энтеровируса

Со второй декады июля отмечается подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области напоминает правила, как защитить себя от инфекции.

Необходимо мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, тщательно мыть фрукты и овощи, сухофрукты, ошпаривать их кипятком; тщательно обрабатывать поверхность бахчевых (арбузов, дынь, тыкв) перед нарезкой. Следует пить только бутилированную воду промышленного производства или кипяченую, избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний - с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами.

Купаться нужно только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды; не использовать для охлаждения напитков лед, приготовленный из воды неизвестного качества. Нельзя трогать грязными руками лицо, нос, глаза.