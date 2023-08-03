Роспотребнадзор напоминает, как защитить себя от энтеровируса

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Со второй декады июля отмечается подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области напоминает правила, как защитить себя от инфекции.Необходимо мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, тщательно мыть фрукты и овощи, сухофрукты, ошпаривать их кипятком; тщательно обрабатывать поверхность бахчевых (арбузов, дынь, тыкв) перед нарезкой. Следует пить только бутилированную воду промышленного производства или кипяченую, избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний - с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами.Купаться нужно только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды; не использовать для охлаждения напитков лед, приготовленный из воды неизвестного качества. Нельзя трогать грязными руками лицо, нос, глаза.