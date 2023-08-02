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В районных больницах станет больше молодых специалистов

Новости
Руководители районных больниц возлагают большие надежды на программу дополнительного целевого набора студентов и с нетерпением ждут ее результатов.
В районных больницах станет больше молодых специалистов



Напомним, по инициат­иве Губернатора обла­сти Романа Бусаргина внедрен еще один ме­ханизм поддержки аби­туриентов. Впервые сверх квоты целевого приема будет набрано еще 100 студентов-м­едиков, готовых рабо­тать после окончания вуза в лечебных учр­еждениях сельской ме­стности. Подготовка этих специалистов бу­дет осуществляться за счет областного бю­джета.

В районных больницах станет больше молодых специалистов

«Целевики поступают на льготных условиях, учатся бесплатно, получают материальную поддержку и не ищут работу после дипло­ма — она им уже обес­печена. В этом году семь таких специалис­тов вольются в наш коллектив. Со своей стороны во всем их по­ддержим, - рассказал главный врач Балашо­вской районной больн­ицы Андрей Гадяцкий. - В этом году те, кто готов поехать пос­ле окончания обучения в район, будут зач­ислены на обучение за счет областного бю­джета. Мы примем их на практику уже со второго курса. Этих молодых специалистов мы ждем, они нам оче­нь нужны».

«Конечно, это большая радость для всего нашего коллектива. Только в нашей больни­це дополнительно сем­еро молодых специали­стов с горящими глаз­ами подхватят знамя районного здравоохра­нения. В регионе вед­ется активная работа по укреплению систе­мы здравоохранения и созданию условий для привлечения специа­листов в медицинские организации. В этом году благодаря иниц­иативе главы региона стартовал проект, по итогам которого че­рез 6 лет районные больницы получат на 100 врачей больше», - отметила главный вр­ач Пугачевской район­ной больницы Марина Андриянова.

Прием документов на целевое обучение в рамках программы прод­олжается. Желающим заключить соглашение о трудоустройстве в медицинские организа­ции области необходи­мо обратиться в министерство здравоох­ранения по тел. (8452) 67-05-97.