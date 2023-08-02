В районных больницах станет больше молодых специалистов
Руководители районных больниц возлагают большие надежды на программу дополнительного целевого набора студентов и с нетерпением ждут ее результатов.
Напомним, по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина внедрен еще один механизм поддержки абитуриентов. Впервые сверх квоты целевого приема будет набрано еще 100 студентов-медиков, готовых работать после окончания вуза в лечебных учреждениях сельской местности. Подготовка этих специалистов будет осуществляться за счет областного бюджета.
«Целевики поступают на льготных условиях, учатся бесплатно, получают материальную поддержку и не ищут работу после диплома — она им уже обеспечена. В этом году семь таких специалистов вольются в наш коллектив. Со своей стороны во всем их поддержим, - рассказал главный врач Балашовской районной больницы Андрей Гадяцкий. - В этом году те, кто готов поехать после окончания обучения в район, будут зачислены на обучение за счет областного бюджета. Мы примем их на практику уже со второго курса. Этих молодых специалистов мы ждем, они нам очень нужны».
«Конечно, это большая радость для всего нашего коллектива. Только в нашей больнице дополнительно семеро молодых специалистов с горящими глазами подхватят знамя районного здравоохранения. В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения и созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации. В этом году благодаря инициативе главы региона стартовал проект, по итогам которого через 6 лет районные больницы получат на 100 врачей больше», - отметила главный врач Пугачевской районной больницы Марина Андриянова.
Прием документов на целевое обучение в рамках программы продолжается. Желающим заключить соглашение о трудоустройстве в медицинские организации области необходимо обратиться в министерство здравоохранения по тел. (8452) 67-05-97.
Напомним, по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина внедрен еще один механизм поддержки абитуриентов. Впервые сверх квоты целевого приема будет набрано еще 100 студентов-медиков, готовых работать после окончания вуза в лечебных учреждениях сельской местности. Подготовка этих специалистов будет осуществляться за счет областного бюджета.
«Целевики поступают на льготных условиях, учатся бесплатно, получают материальную поддержку и не ищут работу после диплома — она им уже обеспечена. В этом году семь таких специалистов вольются в наш коллектив. Со своей стороны во всем их поддержим, - рассказал главный врач Балашовской районной больницы Андрей Гадяцкий. - В этом году те, кто готов поехать после окончания обучения в район, будут зачислены на обучение за счет областного бюджета. Мы примем их на практику уже со второго курса. Этих молодых специалистов мы ждем, они нам очень нужны».
«Конечно, это большая радость для всего нашего коллектива. Только в нашей больнице дополнительно семеро молодых специалистов с горящими глазами подхватят знамя районного здравоохранения. В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения и созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации. В этом году благодаря инициативе главы региона стартовал проект, по итогам которого через 6 лет районные больницы получат на 100 врачей больше», - отметила главный врач Пугачевской районной больницы Марина Андриянова.
Прием документов на целевое обучение в рамках программы продолжается. Желающим заключить соглашение о трудоустройстве в медицинские организации области необходимо обратиться в министерство здравоохранения по тел. (8452) 67-05-97.