В Саратовскую область прибудет «Поезд Героев»

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Участниками масштабного проекта «Поезд Героев» стали 100 талантливых детей, достигших высоких результатов на всероссийском и международном уровнях в области спорта, образования, культуры, а также кадеты и юнармейцы из регионов Сибирского федерального округа, ДНР и ЛНР.Поезд с пассажирами следует по маршруту: г. Новосибирск – г. Омск – г. Тюмень – г. Екатеринбург – г. Уфа – г. Самара – г. Саратов – г. Волгоград. В дорогу ребята отправились вчера, в пути будут по 8 августа.В Саратов участники проекта прибудут 7 августа. Для ребят запланированы мероприятия по направлениям «Спорт», «Культура» и «Образование»; будут организованы посещение музея боевой и трудовой славы, массовые катания, товарищеские матчи по бадминтону.Проект «Герои с нашего двора!» был создан в Новосибирске в 2017 году. Его основная идея – популяризация различных видов спорта, культуры, науки, сохранение культурно-исторического наследия и духовно-нравственное воспитание среди детей, подрастающего поколения и населения страны. Всероссийский проект «Герои с нашего двора!» - «Поезд Героев» реализуется при поддержке