В Энгельсе отремонтированы более 11 километров участков дорог

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В городе остается много проблемных дорог. Поэтому было принято решение усилить работу в этом направлении и выделить Энгельсу дополнительные 100 миллионов рублей из областного бюджета.На эти деньги будут отремонтированы ещё 13 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 4,7 км. На двух из них - улицах Тельмана и Полиграфическая - работы уже завершены. Остальные участки районные власти планируют завершить в сентябре.Всего в этом году на территории Энгельсского района в порядок будут приведены участки почти 30 км дорог.