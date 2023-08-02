В Энгельсе отремонтированы более 11 километров участков дорог
В Саратовской области продолжается масштабный ремонт дорог по нацпроекту Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги». В Энгельсе в этом году уже отремонтированы 14 участков общей протяжённостью 11,5 км.
В городе остается много проблемных дорог. Поэтому было принято решение усилить работу в этом направлении и выделить Энгельсу дополнительные 100 миллионов рублей из областного бюджета.
На эти деньги будут отремонтированы ещё 13 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 4,7 км. На двух из них - улицах Тельмана и Полиграфическая - работы уже завершены. Остальные участки районные власти планируют завершить в сентябре.
Всего в этом году на территории Энгельсского района в порядок будут приведены участки почти 30 км дорог.
В городе остается много проблемных дорог. Поэтому было принято решение усилить работу в этом направлении и выделить Энгельсу дополнительные 100 миллионов рублей из областного бюджета.
На эти деньги будут отремонтированы ещё 13 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 4,7 км. На двух из них - улицах Тельмана и Полиграфическая - работы уже завершены. Остальные участки районные власти планируют завершить в сентябре.
Всего в этом году на территории Энгельсского района в порядок будут приведены участки почти 30 км дорог.