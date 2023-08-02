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Инвестиции в химпром Саратовской области выросли в 1,7 раза

Новости
Инвестиции в химическую промышленность Саратовской области существенно выросли. «В первом полугодии 2023 года объем капиталовложений в региональный химпром превысил 5,2 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше суммы за аналогичный период 2022 года. Организации наращивают объем приоритетной продукции, призванной замещать зарубежную на внутреннем рынке», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

Инвестиции в химпром Саратовской области выросли в 1,7 раза

Абсолютным лидером по инвестициям в денежном выражении стал балаковский производитель фосфорсодержащих удобрений.

В 7 раз выросли капиталовложения в производство полимерных продуктов, резинотехнических изделий, органических химических веществ. Двукратный рост на предприятиях, выпускающих теплоизоляционные материалы, ветеринарные препараты, минеральные удобрения. Существенно увеличились вложения в производство углеродных волокон и композиционных материалов.

Предприятия химпрома Саратовской области занимают наибольшую долю в региональной структуре обрабатывающих производств, обеспечивая свыше 37% объема отгрузки.