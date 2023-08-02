Инвестиции в химпром Саратовской области выросли в 1,7 раза

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Абсолютным лидером по инвестициям в денежном выражении стал балаковский производитель фосфорсодержащих удобрений.В 7 раз выросли капиталовложения в производство полимерных продуктов, резинотехнических изделий, органических химических веществ. Двукратный рост на предприятиях, выпускающих теплоизоляционные материалы, ветеринарные препараты, минеральные удобрения. Существенно увеличились вложения в производство углеродных волокон и композиционных материалов.Предприятия химпрома Саратовской области занимают наибольшую долю в региональной структуре обрабатывающих производств, обеспечивая свыше 37% объема отгрузки.