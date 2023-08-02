Инвестиции в химпром Саратовской области выросли в 1,7 раза
Инвестиции в химическую промышленность Саратовской области существенно выросли. «В первом полугодии 2023 года объем капиталовложений в региональный химпром превысил 5,2 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше суммы за аналогичный период 2022 года. Организации наращивают объем приоритетной продукции, призванной замещать зарубежную на внутреннем рынке», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.
Абсолютным лидером по инвестициям в денежном выражении стал балаковский производитель фосфорсодержащих удобрений.
В 7 раз выросли капиталовложения в производство полимерных продуктов, резинотехнических изделий, органических химических веществ. Двукратный рост на предприятиях, выпускающих теплоизоляционные материалы, ветеринарные препараты, минеральные удобрения. Существенно увеличились вложения в производство углеродных волокон и композиционных материалов.
Предприятия химпрома Саратовской области занимают наибольшую долю в региональной структуре обрабатывающих производств, обеспечивая свыше 37% объема отгрузки.
Абсолютным лидером по инвестициям в денежном выражении стал балаковский производитель фосфорсодержащих удобрений.
В 7 раз выросли капиталовложения в производство полимерных продуктов, резинотехнических изделий, органических химических веществ. Двукратный рост на предприятиях, выпускающих теплоизоляционные материалы, ветеринарные препараты, минеральные удобрения. Существенно увеличились вложения в производство углеродных волокон и композиционных материалов.
Предприятия химпрома Саратовской области занимают наибольшую долю в региональной структуре обрабатывающих производств, обеспечивая свыше 37% объема отгрузки.