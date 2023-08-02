Правительство области переходит на отечественное программное обеспечение

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Министерство цифрового развития и связи области подвело промежуточные итоги по переходу исполнительных органов области на отечественное программное обеспечение. По итогам первого полугодия 2023 года доля расходов на закупки отечественного программного обеспечения в общем объеме закупок цифровых решений в исполнительных органах области составила 99,6% (для сравнения - в первом квартале 2023 года доля закупок отечественного программного обеспечения составляла 88,7%).Общая сумма средств, потраченная на отечественное ПО, по итогам полугодия 2023 года составила 52,2 млн руб. Во втором квартале 2023 года наблюдается существенный рост закупок отечественного программного обеспечения - на 20,9 млн руб.К импортозаменяемому ПО относятся следующие категории:1. операционные системы,2. почтовые приложения,3. справочно-правовые системы,4. системы электронного документооборота,5. средства антивирусной защиты,6. офисное программное обеспечение: текстовый и табличный редакторы, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, файловый менеджер, органайзер и календарь, средства просмотра и т.д.,7. интернет-браузеры.Напомним, что задача по импортозамещению и переходу на отечественное ПО поставлена в рамках достижения национальной цели «Цифровая трансформация», утвержденной Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и национальной программы «Цифровая экономика». К 2030 году все органы власти должны полностью перейти на отечественные цифровые решения.«По итогам второго квартала 2023 года доля закупок отечественных решений выросла в органах власти области на 10%. На сегодняшний день Правительство области полностью перешло на отечественные решения по справочно-правовым системам, электронному документообороту, средствам антивирусной защиты и интернет-браузерам. Министерство в настоящее время тестирует отечественный почтовый клиент и мессенджер для работы госслужащих», - рассказал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.