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Саратовские ребята на военно-патриотических сборах «Гвардеец» познакомятся с армейскими буднями

Новости
Саратовские ребята на военно-патриотических сборах «Гвардеец» познакомятся с армейскими буднями

Команда юнармейцев из Саратовской области в составе 20 ребят из общеобразовательных учреждений области отправилась в Пензу на военно-патриотические сборы «Гвардеец». Сборы проходят на базе Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения.

В программу сборов включены соревнования по нескольким видам спорта, военным и другим дисциплинам. Наряду с начальной военной и строевой подготовкой участники сборов узнают об использовании новейших технических средств, современной тактике и методах ведения военных действий. Одним словом, юнармейский лагерь предоставит возможность ребятам познакомиться с жизнью и бытом подразделений Вооруженных сил России, проверить себя, окунувшись в мир, приближенный к армейским реалиям.

Перед отъездом с региональной командой встретилась заместитель министра образования области Галина Калягина и пожелала ребятам отличного здоровья, силы воли и духа, твердости характера, незабываемых впечатлений и ярких побед.

Напомним, юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец» проводятся под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.