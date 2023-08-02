350 000 жителей засушливых районов Левобережья обеспечены водой

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Завершена закачка воды для хозяйственно-бытовых нужд жителей пяти засушливых районов областиВ пруды и водоемы засушливых Александрово-Гайского, Новоузенского, Краснопартизанского, Ершовского и Энгельсского муниципальных районов завершена подача воды для хозяйственно-бытовых нужд жителей. В общей сложности на территории этих районов проживает более 350 000 человек.Закачка воды проводилась в весенне-летний период текущего года насосными станциями ФГБУ «Саратовмеливодхоз» в зоне деятельности Саратовского обводнительного канала. Всего за время работ было перекачано 3 644 млн кубометров воды в 29 прудов и водоемов.«Задача по водообеспечению населения особо засушливых левобережных районов области была поставлена Губернатором области Романом Бусаргиным. Теперь, после успешного завершения работ, жители Левобережья будут гарантировано обеспечены водой и на полив приусадебных участков, и на другие нужды», - отметил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.