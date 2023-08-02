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Подростковая преступность в области продолжает снижаться

Новости
Прошло очередное заседание постоянно действующего штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области.

Подростковая преступность в области продолжает снижаться

Члены штаба обсудили состояние подростковой преступности по итогам 6 месяцев 2023 года, проанализировали факты чрезвычайных ситуаций и происшествий с несовершеннолетними, обсудили итоги организации досуговой и трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в отделах полиции.

По итогам первого полугодия 2023 года по области не допущено роста подростковой преступности, снижение составило 2%. Отмечено, что доля подростковой преступности в общем количестве преступлений в Саратовской области составляет 1,9%. Данный показатель по ПФО - 2,9%, по Российской Федерации - 2,4%.

Благодаря принимаемым мерам удалось снизить совершение тяжких преступлений на 4,5%, средней тяжести на 16,4 %, а также небольшой тяжести на 23,3%. На 40% сократилось количество совершенных подростками краж.

За 6 месяцев 2023 года в комиссии по делам несовершеннолетних области поступило 70 материалов в отношении 83 подростков, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Количество таких общественно опасных деяний снизилось на 4,1% (с 73 до 70), почти на 20% (с 103 до 83) уменьшилось число несовершеннолетних, принявших в них участие. Со всеми подростками организована индивидуальная профилактическая работа инспекторами по делам несовершеннолетних с привлечением специалистов по делам молодежи, культуры и спорта. Четыре подростка направлены в спецшколу закрытого типа.

Выявлено снижение на 11% рассмотренных административных материалов в отношении подростков, находящихся в алкогольном опьянении в общественных местах.

В июне 2023 года большая часть из 1191 несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в отделах полиции, были охвачены организованными формами досуга. 154 подростка были трудоустроены, 140 отдохнули в пришкольных и загородных лагерях, 7 прошли лечение в санаторных учреждениях, более 500 приняли участие в культурных, спортивных мероприятиях, волонтерских акциях. Все это повлияло на снижение на 17% количества несовершеннолетних участников преступлений, совершенных подучетными подростками.

«В заседании штаба приняли участие не только председатели и ответственные секретари КДН районов нашей Саратовской области, но и наши коллеги из Луганской Народной Республики, которым мы оказываем методическую помощь по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних, сформированных в новых регионах России», - прокомментировала председатель региональной КДН Юлия Васильева.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области