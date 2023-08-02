Саратовская команда юных туристов заняла 3-е место во Всероссийском слете на Камчатке

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В туристско-краеведческом форуме приняли участие 280 ребят в составе 25 спортивных команд из 21 региона России. Они совершили походы в природный парк «Налычево», в природный парк «Ключевской» и к вулкану Бакенинг.Саратовские юные туристы совершили поход второй категории сложности. Ребятам предстояло не только пройти поход, но и выполнить ряд краеведческих, экологических заданий, а также защитить маршрут.Следующие дни были наполнены различными мероприятиями: конкурс должностей, эколого-краеведческая викторина, встречи со знаменитыми путешественниками, альпинистами, актерами и режиссерами. Но самое значимое событие - встреча с министром образования Российской Федерации Сергеем Кравцовым, который в теплой, дружественной обстановке пообщался с командами. Ребята рассказали о пройденных маршрутах и красотах Камчатки.После встречи состоялась церемония награждения команд, которую провел губернатор Камчатки Владимир Солодов. Саратовская команда заняла третье место. Их удачное выступление стало результатом серьезной подготовки и отличного сотрудничества в команде. Призеры были награждены подарочным сертификатом и медалями Всероссийского слета.