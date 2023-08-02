2 августа 2023 СРЕДА
Новости
17:03 | 02 августа
В Саратовскую область прибудет «Поезд Героев»
16:48 | 02 августа
В районных больницах станет больше молодых специалистов
16:00 | 02 августа
В Энгельсе отремонтированы более 11 километров участков дорог
15:00 | 02 августа
Инвестиции в химпром Саратовской области выросли в 1,7 раза
14:04 | 02 августа
Правительство области переходит на отечественное программное обеспечение
13:03 | 02 августа
СГАУ-Саратов" примет участие в Кубке Лаврова
12:03 | 02 августа
Саратовские ребята на военно-патриотических сборах «Гвардеец» познакомятся с армейскими буднями
11:02 | 02 августа
350 000 жителей засушливых районов Левобережья обеспечены водой
10:58 | 02 августа
В Саратовскую область 7 августа прибудет «Поезд Героев»
10:00 | 02 августа
Подростковая преступность в области продолжает снижаться
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская команда юных туристов заняла 3-е место во Всероссийском слете на Камчатке

Новости
Вчера команда туристского клуба «ВЕДЫ» Медико-биологического лицея вернулась с Камчатки, куда они летали, чтобы принять участие в 6-м Всероссийском слете юных туристов.
Саратовская команда юных туристов заняла 3-е место во Всероссийском слете на Камчатке

В туристско-краеведческом форуме приняли участие 280 ребят в составе 25 спортивных команд из 21 региона России. Они совершили походы в природный парк «Налычево», в природный парк «Ключевской» и к вулкану Бакенинг.

Саратовские юные туристы совершили поход второй категории сложности. Ребятам предстояло не только пройти поход, но и выполнить ряд краеведческих, экологических заданий, а также защитить маршрут.

Следующие дни были наполнены различными мероприятиями: конкурс должностей, эколого-краеведческая викторина, встречи со знаменитыми путешественниками, альпинистами, актерами и режиссерами. Но самое значимое событие - встреча с министром образования Российской Федерации Сергеем Кравцовым, который в теплой, дружественной обстановке пообщался с командами. Ребята рассказали о пройденных маршрутах и красотах Камчатки.

После встречи состоялась церемония награждения команд, которую провел губернатор Камчатки Владимир Солодов. Саратовская команда заняла третье место. Их удачное выступление стало результатом серьезной подготовки и отличного сотрудничества в команде. Призеры были награждены подарочным сертификатом и медалями Всероссийского слета.