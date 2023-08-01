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Первый в России «зеленый» проект по производству оксида цинка реализуется на территории особой экономической зоны Саратовской области

Новости
Первый в России «зеленый» проект по производству оксида цинка реализуется на территории особой экономической зоны Саратовской области


В особой экономической зоне Саратовской области «Алмаз» реализуется инвестиционный проект по производству оксида цинка.

На сегодняшний день продукты газоочистки электросталеплавильного производства в виде цинкосодержащей пыли в России практически не перерабатываются. Большинство отечественных металлургических производств утилизируют данную пыль, образовывая вредные отходы.

Проект, реализуемый резидентом особой экономической зоны Саратовской области ООО «Экоцинк», станет первым «зеленым» проектом в России по производству оксида цинка из цинкосодержащего сталеплавильного сырья, который соответствует принципам наилучших доступных технологий.

В настоящее время работа на территории особой экономической зоны ведется в соответствии с утвержденным планом. Уже размещены заказы на поставку для объединенного склада сырья и готовой продукции, оформляются заказы на поставку оборудования линии переработки пыли. Также проводятся изыскательские работы, разрабатывается проектная документация, оформляется поставка импортного технологического оборудования, подбирается штат квалифицированного персонала.

Финальной продукцией в рамках реализации проекта будет цинковый концентрат, используемый для производства металлического цинка и цинксодержащих материалов. Цинковый концентрат является сырьём для изготовления металлического цинка и его соединений, которые используются для восстановления благородных металлов, оцинковки стали, в металлургии, медицине, электротехнике.

Осуществление проекта будет способствовать снижению уровня сталеплавильных отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Напомним, соглашение об осуществлении деятельности между компанией, министерством экономического развития области и управляющей компанией ОЭЗ было подписано в июле 2022 года.