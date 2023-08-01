Около 60 сообщений рассмотрено по блоку «Образование» через Платформу обратной связи

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Электронная система создана для оперативного взаимодействия населения с органами власти и эффективного решения проблем.Виджет платформы расположен на главной странице официального сайта министерства образования Саратовской области, а также в официальной группе министерства в социальной сети «ВКонтакте». Отметим, для подачи сообщения необходима авторизация с помощью учетной записи портала Государственных услуг.За июль 2023 года по блоку «Образование» рассмотрено 57 сообщений, которые поступили через Цифровую платформу обратной связи.Среди поступивших через ПОС социально-значимых вопросов – обращения граждан по вопросам поступления в образовательные организации и проблемы со сведениями о школьных аттестатах или дипломам СПО в личном кабинете на портале Госуслуг.Все поступившие обращения оперативно рассматривались, проводилась своевременная работа с гражданами. По всем обращениям проходила адресная работа с администрациями образовательных учреждений и учредителями образовательных организаций.