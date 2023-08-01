Гранты Движения Первых привлекли в регион более 13 миллионов рублей

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По итогам заседания конкурсной комиссии Грантового конкурса Движения Первых были утверждены 759 победителей из 81 региона, получившие наивысшие баллы в ходе независимой экспертизы. Общая сумма финансирования проектных инициатив составила 2 млрд рублей.Гранты Движения Первых будут направлены на организацию и проведение проектных активностей, направленных на воспитание, развитие и самореализацию, организацию досуга детей и молодежи в 2023 году.«Первый грантовый конкурс Движения Первых позволит вовлечь в интересные и полезные активности более 1 миллиона детей и подростков. Он станет новым этапом развития детских и молодёжных сообществ в каждом направления нашей деятельности и важным фактором поддержки региональных инициатив», – подчеркнул председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.В рамках грантового конкурса были поддержаны проекты из 81 субъекта Российской Федерации. Наибольшее количество успешных заявок, по 184, было подано из ПФО и ЦФО.Участники конкурса из Саратовской области подали 18 заявок, направленных на создание ярких проектов для молодежи региона. По итогам победителями стали 6 инициатив на общую сумму более 13 миллионов рублей. В список победителей вошли региональный центр «Молодежь Плюс», фонд содействия развитию межсекторного взаимодействия «Единение», автономная некоммерческая организация «Код Культуры», дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова, дом детского творчества города Калининска, создатель и руководитель студии «Pro.творчество» Наталия Павлова.Всего до конца года будут проведены 167 всероссийских и межрегиональных проектных активностей, 270 муниципальных и 322 региональных и окружных мероприятий.Проекты будут реализованы по всем 12 направлениям Деятельности Движения Первых. Наибольшее количество грантов получено в направлениях: «Образование и знания», «Культура и искусство», «Патриотизм и историческая память», «Труд, профессия и своё дело».До конца года заявки, рекомендованные к присуждению гранта, пройдут проверку Движения Первых на предмет эффективности их реализации по принципу «360*» – совместно с детьми, родителями, педагогическим сообществом и общественниками. Оценка проектных активностей будет осуществляться с учетом интересов и потребностей подрастающего поколения. Сопровождать реализацию проектов участников будут помогать региональные отделения Движения Первых.Результаты грантового конкурса опубликованы на сайте Движения Первых по ссылке: гранты.будьвдвижении.рфДвижение Первых было создано по инициативе Президента РФ Владимира Путина в июле 2022 года. По итогам учредительного собрания 20 июля 2022 года российский лидер возглавил Наблюдательный совет движения. Сегодня – это крупнейшее в стране молодежное объединение, которое вдохновляет и дает миллионам участников в возрасте от 6 до 17 лет возможность всегда и во всем быть Первыми, воспитывает настойчивость и упорство – настоящих лидеров, способных вести за собой.Движение Первых – это возможность стать лучшей версией себя, достойным наследником великих дел первооткрывателей, основателей и первопроходцев, которых отличает стремление к победе во всех начинаниях и нежелание останавливаться на достигнутом. Быть участником Движения – это выбор сильных и готовых вписать свое имя в историю России.Движение Первых — это сотни уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодежного сообщества, для которого важны уважение к традициям и культурам народов России, историческая преемственность и сопричастность с судьбой страны, в которой главной ценностью была, есть и будет – семья.