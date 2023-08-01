В Пугачевском районе полным ходом идет ремонт объектов культуры

просмотров: 109

Министр культуры Наталия Щелканова вместе с главой Пугачевского района Алексеем Яниным посетила с. Каменка, где в рамках комплексного развития сельских территорий ведется строительство культурно-досугового центра. Его открытие планируется в конце текущего года. Помимо помещений для проведения мероприятий и занятий клубных формирований, будут оснащены комнаты для занятий спортом и подготовки юных туристов.Ремонтные работы в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» ведутся в Доме культуры с. Преображенка. Параллельно на объекте работают две подрядные организации. На сегодняшний день закончен монтаж подвесного потолка во всех помещениях, окрашены стены, уложен линолеум, установлен плинтус. Рабочие заканчивают отделку окон и дверей, готовят к покраске пол в зрительном зале. Большое значение имеет совместный подход к ремонту объекта – заметны вливания местного бюджета, средств от внебюджетной деятельности учреждения, помощь сельхозтоваропроизводителей.«В краеведческом музее имени К.И. Журавлева и мемориальном Доме-музее В.И. Чапаева ведется техническое оснащение в рамках национального проекта «Культура». Закуплено новое оборудование, устанавливаются современные витрины, готовятся модернизированные экспозиции. Ремонт второго этажа краеведческого музея учреждение выполнило за счет собственно заработанных средств, в том числе, по «Пушкинской карте» – около 1 млн руб., а также привлечения спонсорских средств – более 600 тысяч рублей», - отметила министр культуры региона.Также в ходе визита глава ведомства обсудила с руководством района вопросы развития сферы культуры и сотрудничество в развитии индустрии гостеприимства.