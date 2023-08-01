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С августа изменяется расписание двух пригородных маршрутов

Новости
С августа изменяется расписание двух пригородных маршрутов

С 1 августа изменяется расписание движения по маршрутам №223 «Саратов (ЦКР) - пос. Дубки» и №233 «Саратов - Хлебновка».

С августа движение транспорта по маршруту до Дубков будет осуществляться по следующему расписанию:

- отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов (ЦКР)» в 07.40; 08.35; 10.10; 11.10; 12.05; 13.00; 14.20; 15.15; 16.40; 17.35; 18.30; 19.30;
- отправление автобусов от остановочного пункта «Дубки» в 06.45; 07.25; 08.35; 09.30; 11.05; 12.05; 13.00; 13.55; 15.15; 16.10; 17.35; 18.30.

Движение автобусов по маршруту № 233 «Саратов - Хлебновка» будет осуществляться ежедневно согласно следующему расписанию:

- отправление автобусов от остановочного пункта Саратов-автовокзал» в 06.10; 10.30; 14.30;
- отправление автобусов от остановочного пункта «Хлебновка» в 07.50; 12.10; 16.1