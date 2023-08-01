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Подростки из подшефного Сватовского района приняли участие в акции «Да здравствует здоровье!»

Новости
Подростки из подшефного Сватовского района приняли участие в акции «Да здравствует здоровье!»


В социально-оздоровительном центре «Лазурный» набираются здоровья дети и подростки из подшефного Сватовского района ЛНР. Полноценно отдохнуть, получить позитивные эмоции, приобрести новых друзей - основные задачи детского отдыха. Чтобы отдых был еще и полезным, специалисты Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики министерства здравоохранения области провели с детьми акцию «Да здравствует здоровье!»

В рамках мероприятия работала площадка «Сам себе помощник»: на ней ребятам рассказали, как помочь при тепловом и солнечном ударе. Сотрудник центра также научила детей распознавать симптомы инсульта при помощи правила «УДАР». Все желающие стали активными участниками Дня профилактики.

«Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом ЛНР больше года назад. Ему оказывается разнообразная помощь. С июня в оздоровительном центре «Лазурный» отдыхают дети из Сватова. Мы понимаем, что они пережили, и как важно создать им благоприятные условия, чтобы они отдохнули, переключились, восстановились, набрались сил. Лекции врачей нашего центра профилактики – это не только развлечение, но и полезная информация, которая им пригодится в жизни в дальнейшем. Такие интерактивные лекции будут продолжены», - отметил министр здравоохранения области Олег Костин.