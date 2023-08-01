В Ершовском районе намолочены первые 100 000 тон зерна урожая-2023

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В минувшие выходные хлеборобы Ершовского муниципального района перешагнули знаковый рубеж уборочной кампании, собрав 102 тыс. тонн зерна нового урожая при средней урожайности 24,9 ц/га. Обмолочена 41 тыс. га.В числе передовых хозяйств, рассказал начальник отдела по аграрной политике и природопользованию администрации Ершовского МР Сергей Баранов, – колхоз «Им. 18-го Партсъезда», ООО «Узень», ИП Глава К(Ф)Х Белохвостов Н.Н., ИП Глава К(Ф)Х Головачев В.В., ООО «МТС Ершовская», СПК им. Энгельса, опытная станция "Ершовская" филиал ФГБНУ "ФАНЦ Юго-Востока".В целом по области к сегодняшнему дню убрано 607,4 тыс. га, валовой сбор составил 1674,3 тыс. тонн при средней урожайности 27,6 ц/га. За последние сутки аграриями региона собрано 138,4 тыс. тонн (результат 31 июля 2022 года – 82 тыс. тонн).Помимо пшеницы, в области продолжается уборка ржи, овса, чечевицы, ячменя, горчицы, льна и рыжика.